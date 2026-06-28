La advertencia de Jhon Lucumí antes de Ghana: “hay que ir al frente y ganar”

La Selección Colombia sigue transmitiendo confianza en el Mundial. El empate frente a Portugal no solo le permitió cerrar una sólida fase de grupos, sino que también reforzó la sensación de que el equipo de Néstor Lorenzo está preparado para competir contra las mejores selecciones del torneo.
Uno de los jugadores que mejor simboliza ese momento es Jhon Lucumí. El defensor, que junto a Dávinson Sánchez ha conformado una de las zagas más sólidas del campeonato, prefirió centrar todos los elogios en el trabajo colectivo antes que en su rendimiento individual.
“El equipo ha hecho un gran partido, ha hecho grandes cosas. Hemos ido mejorando partido tras partido y creo que hoy lo demostramos. Eso es importante”, afirmó el central, convencido de que el crecimiento del grupo es la principal fortaleza de la Tricolor.