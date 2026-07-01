Kansas City se viste de Colombia: comienza la invasión amarilla antes del duelo con Ghana

A simple vista, Kansas City conserva el ritmo pausado que la caracteriza. Con poco más de 521.000 habitantes, es la ciudad más grande del estado de Misuri, mientras que su área metropolitana supera los 2,3 millones de personas, poco más de la mitad de la población del Valle de Aburrá. Sin embargo, durante esta semana esa tranquilidad comenzó a transformarse. Las camisetas amarillas aparecieron en parques, hoteles y restaurantes, las banderas colombianas empezaron a ondear en las calles y el acento cafetero se convirtió en el sonido predominante en distintos rincones de la ciudad.
Todo tiene una explicación: la Selección Colombia llegó para disputar los dieciseisavos de final del Mundial frente a Ghana y, una vez más, miles de hinchas prometen convertir el estadio en territorio tricolor.