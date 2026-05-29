Néstor Lorenzo reconoció error con Sebastián Villa: “Me equivoqué en exponerlo”

El entrenador de la Selección Colombia habló con sinceridad sobre una de las decisiones más polémicas de su proceso al frente del combinado nacional: la inclusión de Sebastián Villa en la preconvocatoria para el Mundial.
En entrevista con Noticias Caracol, el técnico admitió que cometió un error al exponer públicamente al delantero, cuya posible presencia en la ‘tricolor’ generó una fuerte discusión en la opinión pública.
“El tema de Sebastián fue algo duro, las cosas que escuché, no se lo merecía. Me equivoqué en exponerlo. Vi que los hogares pensaban distinto: el hombre y la mujer”, expresó el seleccionador.