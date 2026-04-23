Cuadrado defiende a James pese a su falta de continuidad: “Va a llegar muy bien al Mundial”

A pocas semanas de que la Selección Colombia comience su preparación definitiva rumbo al Mundial, la situación de James Rodríguez en el Minnesota United sigue generando debate. El volante cucuteño continúa sin lograr continuidad ni regularidad en su club, lo que ha encendido las alarmas sobre su estado de forma de cara a la cita mundialista. Sin embargo, en medio de las dudas, también surgen voces de respaldo que piden paciencia y confianza en el capitán de la tricolor. Una de esas voces es la de Juan Guillermo Cuadrado, referente de la Selección Colombia, quien salió en defensa del ’10’ y pidió no subestimar su importancia dentro del proyecto de Néstor Lorenzo. En entrevista con ESPN, el extremo antioqueño fue claro al señalar que James sigue siendo una pieza fundamental para el equipo nacional, pese a su irregular presente a nivel de clubes.

“Es difícil porque normalmente la gente olvida, pero para mí faltan dos meses y James va a tener la oportunidad de jugar ahora en donde está y aún el tiempo que queda después, que va a ser la concentración hasta el primer partido del Mundial, va a tener mucho tiempo para ponerse bien. Y en estos partidos que pueda tener minutos, él va a llegar muy bien”, afirmó Cuadrado, destacando el margen de preparación que aún tiene el volante. El exjugador de la Juventus también analizó las recientes presentaciones de la Selección Colombia en los amistosos ante Croacia y Francia, encuentros que terminaron en derrota pero que dejaron, según su visión, aspectos positivos en el rendimiento del creativo colombiano.

“Yo por ejemplo analizo, cuando veo la Selección, para mí James, aunque se veía un poco sin ritmo, propuso y estuvo muy bien. James en todo lo que jugó puso tres pases que fueron clave. Y aunque no estaba en su ciento por ciento, él siempre es importante porque en cualquier momento te da un pase, te da una jugada”, explicó Cuadrado, resaltando la influencia del mediocampista en el desarrollo ofensivo del equipo. El extremo detalló además algunas de las acciones más claras en las que James intervino durante esos encuentros, subrayando su capacidad para generar opciones de gol incluso sin estar en plenitud física. “James tuvo la jugada que le dio a ‘Lucho’, ‘Lucho’ le dio a Luis Javier Suárez que fue la que se equivocó. Después tuvo otra que le dio a ‘Lucho’ y que enganchó y pateó con izquierda, después tuvo otra que le cayó y pateó él con la derecha. Tú analizas el contexto y en algunas situaciones sí, por falta de ritmo, no se veía tan bien, pero a la hora de proponer el juego es alguien muy importante para la Selección”, añadió.