Colombia llegó a México a la Academia Atlas, “casa” de Camilo Vargas, donde se concentrará para el Mundial

La Selección Colombia se concentrará desde este jueves en territorio mexicano para afrontar el Mundial. La Tricolor, bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, llega a Guadalajara, ciudad donde tendrá su búnker de preparación. La Academia Atlas, el moderno centro de alto rendimiento de Atlas FC, es la sede oficial del combinado nacional durante su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

El equipo criollo permanecerá en territorio tapatío hasta el 25 de junio. Durante este periodo concentrará todos sus entrenamientos y procesos de preparación en estas instalaciones, las cuales forman parte de los exclusivos Team Base Camp Training Sites seleccionados por la Fifa para cumplir con los más altos estándares y exigencias de la élite internacional.

Infraestructura de clase mundial

Diseñada por la prestigiosa firma Sordo Madaleno, la Academia Atlas cuenta con múltiples galardones internacionales debido a su innovación arquitectónica y su propuesta sustentable. Para las exigencias del seleccionado colombiano, el complejo ofrece un entorno integral de alto rendimiento que incluye seis canchas profesionales: 4 de césped natural y dos sintéticas.

También, un Pabellón de Ciencias Aplicadas al Deporte: áreas enfocadas de manera específica en el rendimiento, análisis de video y recuperación. Y una zona médica avanzada con gimnasio de última tecnología y espacios especializados para la rehabilitación física, señala un informe del club en su página oficial.

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La elección de este búnker deportivo añade un componente simbólico para la delegación colombiana. La gran figura de los “Zorros” del Atlas y guardameta de la Selección Colombia, Camilo Vargas, oficiará como el anfitrión de lujo en su propia casa.

El bogotano, catalogado en México como el “Superhéroe Colombiano”, es un referente histórico del club rojinegro tras liderar la consecución del bicampeonato de la Liga MX y el trofeo de Campeón de Campeones. Para Vargas, el torneo tendrá un sabor único: buscará la gloria con la Tricolor entrenando en el mismo césped donde se prepara día a día en el balompié mexicano.

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Con esta estancia, Guadalajara ratifica su condición de punto estratégico dentro de la cita mundialista, proyectando su infraestructura deportiva ante los ojos del planeta. Para la institución mexicana, albergar a Colombia es un espaldarazo a su gestión y desarrollo, resumiendo el hito con una frase que ya adoptaron sus aficionados: Ahora, la casa de la familia rojinegra es la casa de Colombia.

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