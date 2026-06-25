Selección Colombia, la cuarta que más remata fuera del área en el Mundial 2026, ¿mejorará la puntería contra Portugal?

Quince veces ha desafiado la Selección Colombia a los porteros rivales en el Mundial 2026 mediante remates desde fuera del área, pero sin tener mucha efectividad, a pesar de que en sus dos primeros partidos en Norteamérica ha anotado cuatro goles. Le puede interesar: Con doblete de Pépé, Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao y superó por primera vez la fase de grupos de un Mundial La cifra, conocida según diferentes plataformas especializadas en fútbol como Sofascore, sitúa al equipo dirigido por Néstor Lorenzo como la cuarta delegación que más utiliza este recurso en el torneo, un registro de volumen ofensivo que contrasta directamente con una preocupante sequía de puntería a larga distancia. Y es que los goles de media distancia se han transformado en una rareza estadística para el conjunto colombiano en el último tiempo. A pesar de su modelo de construcción de juego y posesión, es poca la efectividad en sus remates de larga distancia. Desde el año 2024 hasta la fecha actual, el equipo únicamente ha conseguido registrar dos anotaciones mediante esta vía: una en la Copa América y otra en el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas. En lo que va de la cita mundialista, la insistencia se mantiene intacta con 15 intentos ejecutados, aunque el casillero de goles por este método específico permanezca en cero. ¿Mejorarán en este ítem frente a Portugal?

Las selecciones que más rematan fuera del área en el Mundial 2026:

1. Turquía: 32 remates 2. España: 20 remates 3. Uruguay: 19 remates 4. Colombia: 15 remates 5. Canadá: 15 remates

Ansiedad en ataque y el registro de los fueras de juego

La vocación ofensiva de la Selección Colombia la ubica simultáneamente entre las diez escuadras que más buscan el arco rival en su zona, ocupando la octava posición general con 13 remates direccionados estrictamente entre los tres palos, según los reportes de las agencias estadísticas. Sin embargo, este despliegue se ha visto condicionado por la falta de sincronización en la última línea. De las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo, Colombia es la que más veces ha quedado en fuera de juego durante las primeras dos jornadas. En total han sido diez infracciones de este tipo en apenas dos partidos. La máxima expresión de esta problemática ocurrió en el último enfrentamiento ante la RD del Congo, donde se acumularon siete fueras de juego. Luis Díaz se convirtió en el futbolista más expuesto ante el bloque defensivo africano. De hecho, una de sus acciones terminó en el fondo de la red, pero fue invalidada de inmediato por la posición adelantada del extremo colombiano. A nivel general, el certamen acumula 167 fueras de lugar en los 48 compromisos disputados tras la conclusión de la segunda ronda de la fase de grupos, arrojando un promedio de 3.5 infracciones por encuentro, una cifra que la selección nacional duplica ampliamente.

La búsqueda de efectividad ante Portugal