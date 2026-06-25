Selección Colombia, la cuarta que más remata fuera del área en el Mundial 2026, ¿mejorará la puntería contra Portugal?

Quince veces ha desafiado la Selección Colombia a los porteros rivales en el Mundial 2026 mediante remates desde fuera del área, pero sin tener mucha efectividad, a pesar de que en sus dos primeros partidos en Norteamérica ha anotado cuatro goles.
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La cifra, conocida según diferentes plataformas especializadas en fútbol como Sofascore, sitúa al equipo dirigido por Néstor Lorenzo como la cuarta delegación que más utiliza este recurso en el torneo, un registro de volumen ofensivo que contrasta directamente con una preocupante sequía de puntería a larga distancia.
Y es que los goles de media distancia se han transformado en una rareza estadística para el conjunto colombiano en el último tiempo. A pesar de su modelo de construcción de juego y posesión, es poca la efectividad en sus remates de larga distancia.
Desde el año 2024 hasta la fecha actual, el equipo únicamente ha conseguido registrar dos anotaciones mediante esta vía: una en la Copa América y otra en el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas.
En lo que va de la cita mundialista, la insistencia se mantiene intacta con 15 intentos ejecutados, aunque el casillero de goles por este método específico permanezca en cero. ¿Mejorarán en este ítem frente a Portugal?