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Selección Colombia, la cuarta que más remata fuera del área en el Mundial 2026, ¿mejorará la puntería contra Portugal?

A pesar de los intentos, el equipo ‘Tricolor’ no ha logrado convertir ni un solo gol mediante este recurso en lo que va del certamen, prolongando una tendencia de baja efectividad lejana que arrastra desde 2024.

  • Apenas superada por Turquía, España y Uruguay, la Selección Colombia se consolida como una de las delegaciones que más busca el arco rival desde fuera del área en el Mundial 2026. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Apenas superada por Turquía, España y Uruguay, la Selección Colombia se consolida como una de las delegaciones que más busca el arco rival desde fuera del área en el Mundial 2026. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 34 minutos
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Quince veces ha desafiado la Selección Colombia a los porteros rivales en el Mundial 2026 mediante remates desde fuera del área, pero sin tener mucha efectividad, a pesar de que en sus dos primeros partidos en Norteamérica ha anotado cuatro goles.

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La cifra, conocida según diferentes plataformas especializadas en fútbol como Sofascore, sitúa al equipo dirigido por Néstor Lorenzo como la cuarta delegación que más utiliza este recurso en el torneo, un registro de volumen ofensivo que contrasta directamente con una preocupante sequía de puntería a larga distancia.

Y es que los goles de media distancia se han transformado en una rareza estadística para el conjunto colombiano en el último tiempo. A pesar de su modelo de construcción de juego y posesión, es poca la efectividad en sus remates de larga distancia.

Desde el año 2024 hasta la fecha actual, el equipo únicamente ha conseguido registrar dos anotaciones mediante esta vía: una en la Copa América y otra en el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas.

En lo que va de la cita mundialista, la insistencia se mantiene intacta con 15 intentos ejecutados, aunque el casillero de goles por este método específico permanezca en cero. ¿Mejorarán en este ítem frente a Portugal?

Las selecciones que más rematan fuera del área en el Mundial 2026:

1. Turquía: 32 remates

2. España: 20 remates

3. Uruguay: 19 remates

4. Colombia: 15 remates

5. Canadá: 15 remates

Ansiedad en ataque y el registro de los fueras de juego

La vocación ofensiva de la Selección Colombia la ubica simultáneamente entre las diez escuadras que más buscan el arco rival en su zona, ocupando la octava posición general con 13 remates direccionados estrictamente entre los tres palos, según los reportes de las agencias estadísticas.

Sin embargo, este despliegue se ha visto condicionado por la falta de sincronización en la última línea. De las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo, Colombia es la que más veces ha quedado en fuera de juego durante las primeras dos jornadas.

En total han sido diez infracciones de este tipo en apenas dos partidos. La máxima expresión de esta problemática ocurrió en el último enfrentamiento ante la RD del Congo, donde se acumularon siete fueras de juego.

Luis Díaz se convirtió en el futbolista más expuesto ante el bloque defensivo africano. De hecho, una de sus acciones terminó en el fondo de la red, pero fue invalidada de inmediato por la posición adelantada del extremo colombiano.

A nivel general, el certamen acumula 167 fueras de lugar en los 48 compromisos disputados tras la conclusión de la segunda ronda de la fase de grupos, arrojando un promedio de 3.5 infracciones por encuentro, una cifra que la selección nacional duplica ampliamente.

La búsqueda de efectividad ante Portugal

El balance de contundencia en el arco contrario expone un rendimiento del 30% en cuanto a las anotaciones: de los 13 remates directos a portería, solamente 4 terminaron en gol.

Dentro del grupo K, dicha efectividad es superada por Portugal, que ostenta un 60%, y por la RD del Congo, que registra un 33%. A esto se suma que, de los 35 remates totales realizados por Colombia en sus dos salidas, 13 terminaron completamente desviados.

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El próximo sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, en el estadio de Miami, Colombia se enfrentará por primera vez en la historia a Portugal. En este duelo directo se definirá el liderato del Grupo K y se determinará el camino que seguirá la selección en la fase final.

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