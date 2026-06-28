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Santiago Arias y el mensaje del vestuario de la Selección Colombia: “todos estamos listos para responder’”

Santiago Arias destacó la unión del grupo y la competencia sana que existe dentro de la Selección Colombia tras el empate frente a Portugal. El lateral también agradeció el masivo respaldo de la afición, que convirtió nuevamente a la Tricolor en local durante el Mundial.

  • Santiago Arias cumplió con creces en el partido frente a Portugal. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Santiago Arias cumplió con creces en el partido frente a Portugal. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La Selección Colombia volvió a dejar una imagen sólida tras empatar con Portugal en el cierre de la fase de grupos del Mundial. Más allá del resultado, el equipo confirmó la fortaleza de un plantel en el que todos los futbolistas se sienten preparados para responder cuando el entrenador los necesite.

Así lo expresó Santiago Arias, quien destacó la competencia interna que existe en la Selección, especialmente en una posición tan exigente como el lateral derecho, donde comparte la disputa por un puesto con Daniel Muñoz, uno de los jugadores más destacados del torneo.

Lejos de hablar de una rivalidad, el experimentado defensor explicó que ambos tienen características diferentes y que la decisión siempre pasa por las necesidades del cuerpo técnico.

“Tanto Dani como yo tenemos características diferentes. Él es para un tipo de partido y yo para otro. Al final el que elige es el entrenador, pero los 26 convocados tienen la posibilidad y han hecho méritos para jugar”, aseguró.

Arias resaltó que el buen ambiente que existe dentro del grupo ha sido una de las claves del crecimiento que ha mostrado Colombia durante el campeonato. Para él, la competencia interna eleva el nivel de todos los jugadores sin afectar la unidad del vestuario.

“Sea quien sea el que esté adentro, tanto el que juega como el que no, siempre está apoyando a su compañero. Tener tan buenos jugadores hace que el que está en tu posición quiera jugar y quiera hacerlo lo mejor posible, pero todos tiramos para el mismo lado”, afirmó.

El lateral también destacó la personalidad con la que Colombia ha afrontado cada compromiso del Mundial. Considera que el equipo nunca ha renunciado a su idea de juego, incluso frente a rivales de primer nivel como Portugal.

“Siempre nos hemos creído protagonistas, salir a encarar los partidos con un plan bastante claro. En este Mundial te encuentras selecciones de todo el mundo, pero yo me quedo con lo bueno y con lo positivo”, comentó.

Uno de los aspectos que más ha disfrutado el plantel durante el torneo ha sido el respaldo de los miles de aficionados colombianos que han convertido cada estadio en una auténtica casa para la Tricolor.

“Nada es más bonito que sentirnos como locales con esta hinchada que nos alienta en todo momento”, expresó Arias.

El defensor aseguró que ese apoyo se convierte en un impulso extra cuando los partidos atraviesan momentos complicados.

“El acompañamiento es algo único, un plus que nos da la gente. Cuando por ahí la cosa se pone difícil, la afición empieza a cantar y nosotros sabemos que tenemos todo un país unido detrás. Obviamente nos sentimos orgullosos, felices y siempre vamos a entregar lo mejor por esta camiseta”, señaló.

Finalmente, Arias envió un mensaje de agradecimiento a todos los colombianos, especialmente a los aficionados de Antioquia, tierra donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

“Para Antioquia y para toda Colombia solo tenemos palabras de agradecimiento por ese apoyo incondicional, por estar con nosotros en todos los momentos. De parte de nosotros siempre vamos a dejarlo todo por este país tan bonito y esperamos llegar a ese objetivo que todos los colombianos queremos”, concluyó.

Las declaraciones de Santiago Arias reflejan el ambiente que se vive dentro de la Selección Colombia: un grupo unido, con competencia sana entre sus jugadores y respaldado por una afición que ha hecho sentir al equipo como local durante todo el Mundial. Esa combinación de compromiso, compañerismo y apoyo popular alimenta la ilusión de seguir avanzando en la lucha por un lugar entre los mejores del torneo.

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