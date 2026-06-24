Marruecos le remontó a un complicado Haití y con un 4-2 se quedó con el segundo lugar del grupo C

Un desfile de ocasiones fue el espectáculo que disfrutaron este miércoles en Atlanta los espectadores en el triunfo 4-2 de Marruecos, que clasificó para los dieciseisavos del Mundial como segundo del Grupo C por detrás de Brasil. Haití, ya eliminada, se va con la cabeza alta.
El arquero marroquí Yassine Bounou en propia puerta (10’) y Wilson Isidor (43’) pusieron dos veces por delante a Haití, replicada por Marruecos gracias a los tantos de su capitán Achraf Hakimi (39’) e Ismael Saibari (45+1’).
En la segunda parte, Soufiane Rahimi, que había entrado como revulsivo, marcó el tercero (78’) y asistió a Gessime Yassine en el cuarto (89’).