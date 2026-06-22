La banda derecha, el tormento de Ancelotti en el Mundial; ¿quién reemplazará a Raphinha?

La lesión de Raphinha fue el último golpe a los esfuerzos de Carlo Ancelotti para armar una banda derecha sólida. Sin la estrella del Barcelona, Carletto deberá reconstruir una zona atacada sin tregua por las bajas de quienes eran sus opciones principales para el Mundial. Todavía no es claro cuándo podrá reaparecer el extremo de 29 años en la Copa del Mundo. Lo único seguro es que la lesión muscular en el muslo derecho lo privará, como mínimo, de participar del cierre del Grupo C el miércoles (5:00 p.m.), cuando Brasil enfrentará a Escocia en Miami. “Es un jugador que viene de temporadas increíbles y que ha ido creciendo mucho en la selección. Así que creo que no solo él, sino cualquier jugador de esa importancia que se quede fuera es algo que nos obliga a reestructurarnos rápidamente”, dijo el domingo el mediocampista Lucas Paquetá. Lea: Raphinha se somete a un “tratamiento intensivo” y será baja de Brasil ante Escocia La dolencia de Raphinha, sufrida en la victoria 3-0 ante Haití el viernes, tuvo aires de maldición para el entrenador italiano, que en el camino hacia Norteamérica vio caer, como deshojando margaritas, a Éder Militão, a la perla Estêvão, a Rodrygo y a Wesley. El cuarteto formaba parte del plan A de Ancelotti para dispersar las dudas que han acompañado a la Seleção en su campaña para intentar conquistar el esquivo sexto título mundial. Por ahora, a falta de una jornada para el final de la fase de grupos, el llamado país del fútbol lidera el grupo con cuatro puntos y está virtualmente clasificado a los dieciseisavos de final.

¿Pérdida de velocidad y pólvora?

Raphinha, uno de los futbolistas brasileños de élite junto a Vinícius Jr, otorga desequilibrio y velocidad en una banda un tanto descompensada en términos de ataque debido a que Danilo e Ibañez, las dos opciones como laterales, tienen perfiles defensivos. Ambos ofician como centrales en sus clubes y llegaron a Norteamérica luego de que marcadores de punta de perfil ofensivo, como Wesley y Vanderson, se lesionaron y perdieron el boleto mundialista. Militão, central del Real Madrid, donde lo dirigió Ancelotti, era otra opción para esa posición, que ocupó en el Mundial de Catar 2022. Pero abrió la enfermería en abril por una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Siga leyendo: Noche agridulce para Brasil: goleó a Haití, pero se preocupan por la lesión de Raphinha y la ausencia de Neymar Sin opciones de ida y vuelta en los laterales, una posición en la que Carletto ha reconocido carencias, la ofensiva por derecha recayó prácticamente por completo en Raphinha, mientras que la izquierda, con Douglas Santos y Vini, se convirtió en el eje de ataque. El futbolista culé no anotó ni asistió en los partidos contra Marruecos (1-1) y Haití, pero su juego era respaldado por sus compañeros y por sus estadísticas en el Barça (21 goles y ocho asistencias en 33 juegos en la temporada). “Todos conocemos sus características, sus cualidades, su velocidad, su capacidad para crear espacios y su puntería, así que creo que perdemos a un jugador muy importante”, admitió Paquetá.

Toda crisis es una oportunidad

Desde que Ancelotti asumió el cargo hace un año, Vinícius ha sido el dueño irrefutable del lado izquierdo, por lo que otros jugadores capaces de brillar en esa zona, como Estêvão y Rodrygo, quedaron relegados al otro paraje o al centro del campo. Pero el dúo también fue víctima de los problemas físicos y ni siquiera entró en la lista final de convocados. Sus espacios fueron ocupados por atacantes jóvenes a quienes ahora se les abre una oportunidad: Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Rayan e incluso Endrick, centrodelantero natural pero que ha jugado por los costados en el Olympique de Lyon y en el Real Madrid. Rayan y Endrick, ambos de 19 años, se han convertido en los consentidos de la torcida, que reclama a Ancelotti más espacio para la sangre nueva en respuesta al juego irregular de la Canarinha. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Me gusta mucho Endrick en esa posición”, con él “cortando para dentro, diferente de (un extremo con) profundidad”, dijo el exvolante brasileño Felipe Melo en SporTV. Siga leyendo: Video | Neymar ya entrenó en Estados Unidos, ¿estará listo para jugar el viernes contra Haití?

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