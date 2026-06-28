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¡Prográmese! Así podrá ver los dieciseisavos de final del Mundial en TV y plataformas

Hasta el viernes, 3 de julio, se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una nueva ronda que surge tras el aumento a 48 equipos. Cuatro partidos se podrán ver en televisión abierta.

  • En total 6 partidos se podrán ver entre televisión abierta y Win Sports. Foto: Getty
    En total 6 partidos se podrán ver entre televisión abierta y Win Sports. Foto: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El Mundial 2026 sigue su camino y, tras acabarse la fase de grupos, los 32 mejores se enfrentarán desde este domingo, 28 de junio, hasta el próximo viernes, 3 de julio, en los dieciseisavos de final, iniciando con las rondas de eliminación directa. En Colombia así podrá seguir por televisión y plataformas todos los encuentros.

En esta nueva fase surgida por el aumento de participantes a 48 selecciones, habrá 16 encuentros en donde los equipos deberán dejar todo en la cancha para seguir en la carrera por conseguir una de las copas más ansiadas en el mundo del fútbol.

La ronda de dieciseisavos deja algunos partidos atractivos como Francia vs Suecia, siendo esto una prueba para un combinado que se perfila como el gran favorito para llevarse este Mundial.

Países Bajos vs Marruecos también es un partido atractivo para los aficionados, pues ambos llegan con haber llegado en el último certamen hasta instancias definitivas y llegan con plantillas de jugadores de los más importantes clubes del mundo.

Respecto a los equipos sudamericanos, Paraguay enfrenta quizás el reto más difícil al tener que medirse como uno de los terceros a Alemania, quien clasificó como líder de su zona y quiere volver a ser protagonista tras dos copas donde no pasó la fase de grupos.

Brasil parece también tenerla compleja ante un Japón que llega invicto y que ya le ha plantado cara a otros favoritos como Países Bajos, a quien le sacó un empate 2-2 en la primera fecha. Ecuador, tras su clasificación milagrosa al vencer a los germanos, se medirá con uno de los anfitriones, México.

¡Prográmese! Así podrá ver los dieciseisavos de final del Mundial en TV y plataformas

Argentina, quien pasó su grupo sin angustias, se medirá a la sorpresa de Cabo Verde, quien sobrevivió a un grupo enfrentando a dos campeones del mundo como Uruguay y España. Colombia cierra esta ronda jugando ante Ghana, siendo este el segundo elenco con el que se mida en este Mundial.

¿Dónde ver los partidos de 16avos en Colombia?

Con este calendario, en Colombia los partidos se podrán disfrutar, así como en la fase de grupos, en los canales de televisión abierta RCN y Caracol, además del canal deportivo Win y la plataforma Disney+. Directv y su plataforma, DGO, son los únicos que transmiten todos los encuentros del Mundial 2026.

Lunes, 29 de junio.

Brasil vs. Japón (12:00 p. m.): Transmisión de Directv, DGO, Canal Caracol (y Ditu), Canal RCN y Disney+.

Alemania vs Paraguay (3:30 p. m.): Transmisión de Directv, DGO, Canal Caracol (y Ditu) y Canal RCN.

Países Bajos vs. Marruecos (8:00 p. m.): Directv y DGO.

Martes, 30 de junio.

Costa de Marfil vs. Noruega (12:00 p. m.): Directv y DGO.

Francia vs. Suecia (4:00 p. m.): Directv, DGO, Canal Caracol (y Ditu) y Canal RCN.

México vs. Ecuador (8:00 p. m.): Directv, DGO y Win Sports.

Miércoles, 1 de julio.

Inglaterra vs. RD Congo (11:00 a.m.): Directv y DGO.

Bélgica vs. Senegal (3:00 p.m.): Directv, DGO y Win Sports.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (7:00 p.m.): Directv y DGO.

Jueves, 2 de julio.

España vs. Austria (2:00 p.m.): Directv y DGO.

Portugal vs. Croacia (6:00 p.m.): Directv y DGO.

Suiza vs. Argelia (10:00 p.m.): Directv y DGO.

Viernes, 3 de julio.

Australia vs. Egipto (1:00 p.m.): Directv y DGO.

Argentina vs. Cabo Verde (5:00 p.m.): Directv y DGO.

Colombia vs. Ghana (8:30 p.m.): Directv, DGO, Canal Caracol (y Ditu), Canal RCN y Disney+.

Plataformas como Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN también transmiten los partidos de la Copa del Mundo en Colombia.

Temas recomendados

Selección Colombia
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Canal Caracol
Canal RCN
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Win Sports
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