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Colombia aterriza en Ciudad de México con la mira puesta en el partido contra Uzbekistán

Con confianza en el trabajo realizado durante la preparación, la Tricolor espera comenzar con victoria su camino en el estadio Azteca.

  • En la imagen aparece el delantero Luis Suárez, una de las principales esperanzas de gol de Colombia en este Mundial, durante una de las últimas prácticas del combinado tricolor. FOTO: Cortesía FCF
    En la imagen aparece el delantero Luis Suárez, una de las principales esperanzas de gol de Colombia en este Mundial, durante una de las últimas prácticas del combinado tricolor. FOTO: Cortesía FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 50 minutos
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La Selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México para afrontar su debut en el Mundial.

El equipo nacional viajó este lunes desde Guadalajara, tras cumplir con su práctica matutina, y se concentra en el compromiso de este miércoles frente a Uzbekistán (9:00 p.m., hora de Colombia) en el estadio Azteca.

En la previa del encuentro, Willer Ditta y Jaminton Campaz coincidieron en que la clave estará en mantener la paciencia y la intensidad para superar a un rival que podría apostar por un bloque defensivo compacto.

“Nos estamos preparando desde el día que inició la concentración, haciendo énfasis en el partido ante Uzbekistán. Hemos aprovechado los amistosos, como el de Jordania, donde el sistema fue similar”, explicó Ditta.

El defensor aseguró que Colombia deberá mover rápido el balón y tener mucha movilidad para encontrar espacios. Además, destacó la importancia de las jugadas de pelota quieta, una de las fortalezas del equipo gracias a la calidad de sus ejecutores.

“Va a ser un partido para tener mucha paciencia y mucha movilidad. Hay que recuperar el balón en zonas altas del campo”, afirmó.

Lea: Entre luces y sombras: así es la historia de Colombia en los mundiales

Ditta también resaltó la competencia interna dentro del plantel y la experiencia de varios jugadores para afrontar un torneo de esta magnitud.

Por su parte, Campaz señaló que el grupo es consciente de que los detalles marcarán la diferencia en el estreno mundialista.

“Se definirá por pequeños detalles. Hemos trabajado mucho para tener argumentos cuando el partido esté cerrado”, comentó el atacante.

El jugador destacó además la intensidad de los entrenamientos y el trabajo realizado por las bandas, una herramienta que podría ser importante para romper la organización defensiva de Uzbekistán.

“Sabemos que el Mundial es otra cosa, una competición corta que hay que aprovechar”, señaló.

Más allá del aspecto táctico, dentro de la concentración colombiana reina un ambiente de ilusión y confianza. Los jugadores destacan el compromiso del grupo y la importancia de afrontar el torneo partido a partido, sin perder de vista el objetivo de llegar lo más lejos posible. La combinación de experiencia, juventud y hambre de gloria alimenta las expectativas de una selección que sueña con protagonizar una actuación histórica en el escenario más importante del fútbol mundial.

Un árbitro inglés para el primer partido de Colombia

La FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro central para el encuentro en el estadio Azteca.

La curiosidad es que será apenas el tercer árbitro inglés que dirige un partido de Colombia en una Copa del Mundo, y en las dos ocasiones anteriores la Tricolor terminó celebrando. El primer antecedente se remonta a Italia 1990, cuando George Courtney arbitró la victoria 2-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, la primera de Colombia en un Mundial. El segundo ocurrió en Brasil 2014 con Howard Webb como juez en el triunfo 2-1 frente a Costa de Marfil, resultado que aseguró la clasificación a los octavos de final.

Ahora, con Anthony Taylor como protagonista desde el silbato, Colombia buscará mantener esa racha positiva y comenzar con victoria su camino en el Mundial.

El pronóstico de Falcao para Colombia

Antes del debut de Colombia ante Uzbekistán, Radamel Falcao García se mostró optimista sobre el rendimiento que podría tener la Selección en el torneo. Durante una entrevista en ESPN, el máximo goleador histórico de la Tricolor afirmó que, tras la ilusión generada por la Copa América, el equipo tiene condiciones para superar su mejor actuación mundialista, los cuartos de final alcanzados en 2014. Falcao destacó que Colombia no debe ponerse límites y consideró que, si el grupo encuentra su mejor nivel durante la competencia, incluso podría aspirar a llegar a las semifinales. Además, elogió el trabajo del técnico Néstor Lorenzo, resaltando la unión y fortaleza del plantel como una de las principales virtudes del equipo. Mientras tanto, la Selección continúa preparando los últimos detalles para su estreno frente a Uzbekistán, primer paso en su objetivo de avanzar en el Mundial.

Siga leyendo: Las posiciones que aún no tienen dueño en la Selección Colombia antes de su estreno mundialista

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