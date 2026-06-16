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Prográmese | Estos son los partidos de este martes 16 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026

Las selecciones campeonas y subcampeonas del mundo entran en acción en la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

  • El técnico Lionel Scaloni está tranquilo y dijo en rueda de prensa que todos los jugadores están a disposición para actuar en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@Argentina
    El técnico Lionel Scaloni está tranquilo y dijo en rueda de prensa que todos los jugadores están a disposición para actuar en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@Argentina
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El Mundial de Norteamérica sigue adelante con su programación de 104 partidos y este martes tendrá juegos de primer nivel, con el debut del campeón (Argentina) y subcampeón (Francia).

Serán cuatro juegos este martes, arrancando desde las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, con el duelo entre Francia y Senegal, y hasta las 11:00 de la noche, cuando se midan Austria y Jordania.

Pero en medio de estos dos juegos también se tendrá el debut de otro sudamericano, Argentina; el campeón sale a escena contra Argelia, a las 8:00 de la noche, y en el otro duelo del día, Noruega se enfrenta a Irak.

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Francia y Argentina son dos de las selecciones favoritas para luchar por el título, según las encuestas, y por ende, su debut es uno de los más esperados en los últimos días.

Los aficionados sudamericanos además esperan que Argentina saque la cara por la región, que hasta el momento, no tiene victorias en el Mundial de Norteamérica, ya que Paraguay, Ecuador y Uruguay ya debutaron, pero no ganaron.

Paraguay fue goleado por el anfitrión Estados Unidos 4-1. Luego el turno fue para Ecuador, que cayó ante Costa de Marfil 1-0, y Uruguay no pasó del empate 1-1 ante Arabia Saudita.

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¿Dónde se pueden ver los juegos del día?

En Colombia, algunos encuentros del día se podrán ver por los canales locales de Caracol, RCN, Win Sport; y los otros duelos por DGO Sport.

El duelo que abre la jornada entre Francia y Senegal, desde las 2:00 de la tarde, se podrá ver en el país solo por DAZN y DGO.

Luego, a las 5:00 de la tarde, el juego entre Noruega e Irak será transmitido para Colombia por DAZN, DGO y Win Sport.

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A las 8:00 de la noche, el compromiso entre Argentina y Argelia se podrá ver en el país a través de DAZN, DGO, Disney +, Caracol y RCN. Además de www.golcaracol.com.

Finalmente, el duelo de cierre de la jornada, entre Austria y Jordania, tendrá señal por DAZN y DGO.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora juega Argentina contra Argelia por el Mundial 2026?
El partido entre Argentina y Argelia está programado para las 8:00 de la noche, hora de Colombia. El encuentro corresponde al debut de la selección argentina en el Mundial de Norteamérica 2026.
¿Cuándo debuta Francia en el Mundial de Norteamérica 2026?
Francia inicia su participación en el Mundial 2026 este martes 16 de junio frente a Senegal. El encuentro se disputará a las 2:00 de la tarde, hora colombiana, y marcará el estreno del actual subcampeón mundial en el torneo.
¿Qué selecciones sudamericanas ya debutaron en el Mundial 2026 y cómo les fue?
Antes del debut de Argentina, ya jugaron Paraguay, Ecuador y Uruguay. Paraguay perdió 4-1 frente a Estados Unidos, Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil y Uruguay empató 1-1 contra Arabia Saudita, por lo que Sudamérica todavía no registra victorias en el campeonato.

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