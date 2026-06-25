Paraguay firmó el empate sin goles ante Australia y espera clasificarse a 16avos como mejor tercero del grupo D

Paraguay quedó este jueves 25 de junio a las puertas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque debe esperar para certificar matemáticamente su clasificación, tras empatar 0-0 con Australia. El resultado, en cambio, sí selló el boleto de los Socceroos para la próxima fase.
Le puede interesar: Selección Colombia, la cuarta que más remata fuera del área en el Mundial 2026, ¿mejorará la puntería contra Portugal?
El grupo D de la cita orbital en Norteamérica, con Estados Unidos como líder, con seis puntos, escoltado por Australia (2º) y Paraguay (3º), ambos con cuatro unidades. Entrenados por el argentino Gustavo Alfaro, los guaraníes tienen garantizado quedar por delante de tres terceros pase lo que pase, cuando faltan por definirse seis de los doce grupos del torneo. Pasan los ocho mejores terceros.