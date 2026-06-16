Panini anuncia la llegada del kit de actualización del álbum del Mundial 2026: precio, fecha de venta y cantidad de estampas

Panini confirmó que durante la segunda semana de julio pondrá a la venta en Colombia el Set de Actualización Oficial del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que incluirá nuevos futbolistas que quedaron fuera de la colección inicial debido a cambios en las convocatorias, lesiones y modificaciones en las plantillas de las selecciones. El kit tendrá un precio sugerido de 99.900 pesos y contará con cerca de 120 estampas actualizadas. Siga leyendo: Kylian Mbappé lidera las apuestas para ser el máximo goleador del Mundial 2026, ¿quiénes son los favoritos?

El anuncio se produjo en medio de la alta demanda que ha tenido el álbum del Mundial 2026 en el país, situación que generó el agotamiento temporal de sobres en diferentes puntos de venta. Frente a este panorama, Lina María Bolívar, gerente de unidad de negocio de Panini Colombia, informó que la empresa reforzará el abastecimiento del producto en los canales autorizados. “La semana pasada es una realidad, tuvimos agotado el producto, pero queremos darle la tranquilidad a todos los colombianos de que esta semana estamos trayendo millones de sobres para Colombia”, afirmó. La compañía indicó que continuará distribuyendo sobres en cadenas comerciales y puntos de venta oficiales, mientras que su tienda en línea mantiene la entrega de los pedidos realizados durante la etapa de preventa.

La edición incluirá cerca de 120 estampas con jugadores que no estuvieron al inicio. FOTO: Julio César Herrera Echeverri.

No se pierda: Video | Bayern Múnich le rinde un homenaje a Luis Díaz antes de su debut en el Mundial 2026

¿Qué incluye el Set de Actualización del álbum Panini del Mundial 2026?

Esta expansión oficial fue diseñada para complementar la colección original con jugadores que lograron integrar las selecciones nacionales después del lanzamiento inicial del álbum. De acuerdo con la información entregada por Panini, el set estará conformado por 120 estampas exclusivas, de las cuales 118 serán completamente nuevas, distribuidas en 6 plantillas con 20 estampas cada una. Entre los futbolistas incorporados se encuentran Neymar Jr., Manuel Neuer y Pau Cubarsí, quienes hacen parte de las novedades del conjunto de estampas. Bolívar explicó que el número de jugadores incluidos supera el registrado en el kit del Mundial de Catar 2022 debido a la cantidad de selecciones participantes en la edición de 2026. “Va a tener un precio de venta sugerido en el mercado de 99.900 pesos y los coleccionistas van a poder adquirirlo a partir de la segunda semana de julio”, explicó.

Entre las novedades aparecen futbolistas como Neymar Jr., Manuel Neuer y Pau Cubarsí. FOTO: Camilo Suárez / Redes sociales.

Así podrá conseguir las láminas que le faltan para completar el álbum