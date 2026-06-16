Panini anuncia la llegada del kit de actualización del álbum del Mundial 2026: precio, fecha de venta y cantidad de estampas

Panini confirmó que durante la segunda semana de julio pondrá a la venta en Colombia el Set de Actualización Oficial del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que incluirá nuevos futbolistas que quedaron fuera de la colección inicial debido a cambios en las convocatorias, lesiones y modificaciones en las plantillas de las selecciones.
El kit tendrá un precio sugerido de 99.900 pesos y contará con cerca de 120 estampas actualizadas.
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