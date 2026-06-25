Video | “Muy nervioso, pero feliz”: así le fue a Neymar en el debut de su cuarto Mundial

Y al fin llegó la hora de Neymar. El 10 de Brasil debutó el pasado miércoles en el Mundial de Norteamérica 2026, al ingresar en el segundo tiempo en el triunfo 3-0 del equipo de Carlo Ancelotti frente a Escocia. Neymar, de 34 años, entró a la cancha en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha en este encuentro por la tercera y última fecha del Grupo C. El público en el Hard Rock Stadium, en Miami, le recibió con una enorme ovación. “Muy nervioso, pero feliz”, dijo con una enorme sonrisa Neymar después del partido. Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar juega su cuarta Copa del Mundo, después de disputar las de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Vea: Video | Neymar “debutó” con Brasil después de 981 días: así fue su ingreso en la victoria 3-0 ante Escocia

“La sensación de volver es maravillosa”

Debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha, el astro fue baja en los dos primeros encuentros disputados por Brasil en este Mundial, el empate 1-1 con Marruecos y la victoria 3-0 contra Haití. “La sensación de volver es maravillosa”, declaró Neymar a periodistas. “Mi objetivo era estar aquí en la Seleção, jugar otra Copa del Mundo, y lo conseguí. Estoy muy contento, muy feliz. Agradezco a toda la gente que me apoyó”, agregó, quien compartió su alegría con sus hijos, que estaba en la tribuna. Estaba inactivo desde mediados de mayo, cuando jugó su último partido con su club, el Santos. “Él merecía jugar. Trabajó y entrenó mucho”, dijo el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti. “Tiene calidad y puede ayudar al equipo. Jugó poco tiempo, pero jugó bien”, agregó el técnico en conferencia de prensa. Entérese: Trump estará en la final del Mundial y entregará la copa al campeón

Cuando estuvo en campo, Neymar se movió por el centro del ataque, con libertad de movimientos. Con el Santos, el exjugador del Barcelona y el Paris Saint-Germain solo disputó ocho de 18 partidos posibles en el Brasileirão 2026, pero Ancelotti decidió contar con él.

“Físicamente estoy bien. Trabajé mucho en estos días”, comentó Neymar. “Por más tiempo que estuviese sin jugar (...), estaba trabajando mi físico y estoy bien, estoy entero”, subrayó. Aunque aseguró que “obviamente” quiere jugar más minutos, dejó todo en manos de Ancelotti. “Independientemente de los minutos que tenga, voy a dar el máximo para ayudar”, prometió. Neymar no jugaba con la selección pentacampeona del mundo desde octubre de 2023. Sufrió entonces una grave lesión de rodilla en la derrota 2-0 de la Canarinha ante Uruguay en partido de las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

“Él es esencial”

Cuando Neymar pisó el césped, estalló de alegría una pequeña multitud reunida en un ‘Fan Fest’ en Rio de Janeiro para ver el partido en pantalla gigante. Lea también: Estos son los técnicos mejor pagados del Mundial 2026, ¿cuánto gana Lorenzo?

“Él es esencial”, dijo a la AFP Andreia Laurita, una profesora de 38 años en el evento organizado por el canal digital brasileño CazéTV. “Vamos a ver cómo evoluciona en cada juego”, siguió. William Farias, un programador de 34 años, confesó su “felicidad” al “verlo jugar de nuevo en otra Copa del Mundo”.

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