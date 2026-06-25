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Video | “Muy nervioso, pero feliz”: así le fue a Neymar en el debut de su cuarto Mundial

El astro brasileño, de 34 años, disputó de esta manera su decimocuarto partido en un Mundial, con ocho goles y cuatro asistencias en esta clase de certámenes.

  • Neymar es el máximo goleador de la Selección Brasil con 79 goles. FOTO X-FIFA
    Neymar es el máximo goleador de la Selección Brasil con 79 goles. FOTO X-FIFA
Agencia AFP
hace 2 horas
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Y al fin llegó la hora de Neymar. El 10 de Brasil debutó el pasado miércoles en el Mundial de Norteamérica 2026, al ingresar en el segundo tiempo en el triunfo 3-0 del equipo de Carlo Ancelotti frente a Escocia.

Neymar, de 34 años, entró a la cancha en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha en este encuentro por la tercera y última fecha del Grupo C.

El público en el Hard Rock Stadium, en Miami, le recibió con una enorme ovación.

“Muy nervioso, pero feliz”, dijo con una enorme sonrisa Neymar después del partido.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar juega su cuarta Copa del Mundo, después de disputar las de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Vea: Video | Neymar “debutó” con Brasil después de 981 días: así fue su ingreso en la victoria 3-0 ante Escocia

“La sensación de volver es maravillosa”

Debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha, el astro fue baja en los dos primeros encuentros disputados por Brasil en este Mundial, el empate 1-1 con Marruecos y la victoria 3-0 contra Haití.

“La sensación de volver es maravillosa”, declaró Neymar a periodistas.

“Mi objetivo era estar aquí en la Seleção, jugar otra Copa del Mundo, y lo conseguí. Estoy muy contento, muy feliz. Agradezco a toda la gente que me apoyó”, agregó, quien compartió su alegría con sus hijos, que estaba en la tribuna.

Estaba inactivo desde mediados de mayo, cuando jugó su último partido con su club, el Santos.

“Él merecía jugar. Trabajó y entrenó mucho”, dijo el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti.

“Tiene calidad y puede ayudar al equipo. Jugó poco tiempo, pero jugó bien”, agregó el técnico en conferencia de prensa.

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Cuando estuvo en campo, Neymar se movió por el centro del ataque, con libertad de movimientos.

Con el Santos, el exjugador del Barcelona y el Paris Saint-Germain solo disputó ocho de 18 partidos posibles en el Brasileirão 2026, pero Ancelotti decidió contar con él.

“Físicamente estoy bien. Trabajé mucho en estos días”, comentó Neymar. “Por más tiempo que estuviese sin jugar (...), estaba trabajando mi físico y estoy bien, estoy entero”, subrayó.

Aunque aseguró que “obviamente” quiere jugar más minutos, dejó todo en manos de Ancelotti.

“Independientemente de los minutos que tenga, voy a dar el máximo para ayudar”, prometió.

Neymar no jugaba con la selección pentacampeona del mundo desde octubre de 2023.

Sufrió entonces una grave lesión de rodilla en la derrota 2-0 de la Canarinha ante Uruguay en partido de las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

“Él es esencial”

Cuando Neymar pisó el césped, estalló de alegría una pequeña multitud reunida en un ‘Fan Fest’ en Rio de Janeiro para ver el partido en pantalla gigante.

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“Él es esencial”, dijo a la AFP Andreia Laurita, una profesora de 38 años en el evento organizado por el canal digital brasileño CazéTV.

“Vamos a ver cómo evoluciona en cada juego”, siguió.

William Farias, un programador de 34 años, confesó su “felicidad” al “verlo jugar de nuevo en otra Copa del Mundo”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo le fue a Neymar en su debut con Brasil en el Mundial 2026?
Neymar debutó con Brasil en el Mundial 2026 ingresando en el minuto 76 del triunfo 3-0 sobre Escocia. El delantero participó en la fase final del encuentro y, tras el partido, aseguró sentirse “muy nervioso, pero feliz” por volver a disputar una Copa del Mundo.
¿Cuántos partidos y goles suma Neymar en la historia de los Mundiales?
Con su aparición ante Escocia, Neymar llegó a 14 partidos disputados en Copas del Mundo. Además, acumula ocho goles y cuatro asistencias en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.
¿Qué dijo Neymar sobre su regreso a la selección de Brasil después de la lesión?
El delantero afirmó que la sensación de volver a jugar con la Canarinha fue “maravillosa” y destacó que trabajó intensamente durante su recuperación para poder disputar una nueva Copa del Mundo con Brasil.
¿Desde cuándo Neymar no jugaba con la selección de Brasil?
Neymar no disputaba un partido oficial con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla durante un encuentro de las Eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay.

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