Lorenzo destaca la evolución de Colombia tras clasificar a dieciseisavos del Mundial

La Selección Colombia continúa dando pasos firmes en la Copa Mundial y su entrenador, Néstor Lorenzo, considera que el equipo sigue creciendo partido tras partido. Tras la victoria 1-0 frente a República Democrática del Congo, resultado que aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final, el técnico argentino destacó la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a distintos escenarios de juego y encontrar soluciones ante rivales con planteamientos defensivos exigentes.
En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado este martes, Lorenzo explicó que enfrentar a una selección con un esquema sólido y espacios reducidos representó un reto importante para Colombia, pero también una oportunidad para mejorar aspectos de su funcionamiento ofensivo.