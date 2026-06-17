Lorenzo celebró el debut ganador de Colombia, pero advirtió: “Es apenas el primer escalón”

Colombia comenzó con paso firme su camino en el Campeonato Mundial de Norteamérica. Tras imponerse 3-1 este miércoles en la noche a Uzbekistán, el técnico Néstor Lorenzo destacó la actitud y el rendimiento de sus dirigidos, aunque reconoció aspectos por corregir de cara a los próximos compromisos.

El seleccionador valoró la victoria como un primer paso importante hacia el objetivo inmediato de la Tricolor: asegurar la clasificación a la siguiente fase.

Con anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, el combinado nacional asumió el liderato del Grupo K con tres puntos. Congo y Portugal, que empataron 1-1 en la jornada, suman una unidad cada uno, mientras que Kazajistán cierra la clasificación sin unidades.

Más allá del resultado, Lorenzo analizó un partido que exigió paciencia y concentración ante un rival ordenado y disciplinado en defensa.

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“Sabíamos que no iba a ser fácil. Podíamos aumentar la diferencia, pero el otro equipo trabajó muy bien, estuvo muy ordenado y muy cerrado, y nos costó llegar. Hay que mejorar en terminar un poquito las jugadas. De pronto nos entretuvimos mucho en la posesión y no provocamos el centro o el remate al arco”, señaló el entrenador.

El estratega argentino también resaltó el riesgo asumido por Colombia al adelantar sus líneas y jugar con los defensores centrales cerca de la mitad del campo.

“Después creo que se jugó muy bien, corriendo un riesgo grande porque jugamos con los centrales a la mitad de la cancha. Sabíamos que ellos salen con pelotazos largos, al espacio, son rápidos. Creo que se ganó merecidamente y es el primer escalón”, afirmó.

Lorenzo insistió en que la falta de eficacia en algunos tramos del encuentro impidió que el marcador fuera más amplio y reconoció que los cambios le dieron un nuevo aire al equipo.

“En las que llegábamos no definimos y nos costó tener la posesión de la pelota. Creo que faltaba refrescar y cuando lo hicimos nos vimos mejor”, agregó.

Con la confianza que deja el triunfo en el debut, pero consciente de los aspectos que aún debe ajustar, Colombia ya pone la mira en su segundo desafío del torneo. La Tricolor enfrentará el próximo martes a Congo (9:00 p.m.), con la oportunidad de dar un paso decisivo hacia la clasificación y consolidar su liderato en el Grupo K.

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