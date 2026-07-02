Néstor Lorenzo confía en Colombia, pero evita el favoritismo antes del duelo clave ante Ghana: “Aprendimos a jugar con esa presión

En la rueda de prensa previa al duelo ante Ghana, por el paso a los octavos de final del Mundial, el entrenador Néstor Lorenzo dejó claro que su equipo llega con confianza, aunque sin caer en el exceso de favoritismo. De hecho, agradeció los elogios que recibió por parte del seleccionador de España, Luis de la Fuente, pero aseguró que Colombia ha aprendido a convivir con la presión.

“Prefiero no estar en la necesidad de ser favoritos. Cada vez que nos tocó hacer algo, nos hicimos cargo de las situaciones. El equipo ha aprendido a jugar con ese peso. Todo está muy fino entre el que pasa y el que no. Ojalá que mañana esté a favor nuestro”, afirmó.

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Uno de los nombres propios de la conferencia fue el de Luis Díaz. Lorenzo respaldó al extremo del Bayern Múnich, quien ha sido protagonista en el torneo pese a no haber tenido la fortuna deseada frente al arco.

“Lucho es un jugador de desequilibrio que siempre esperamos que aparezca en todos los partidos. Ha aparecido, le han anulado goles y tampoco tuvo fortuna. Ojalá que mañana convierta y sea figura”, comentó.

El seleccionador también destacó el crecimiento colectivo de Colombia y aseguró que todavía hay margen para seguir evolucionando.

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“Tenemos jugadores con mucha calidad y versatilidad para ocupar distintos espacios y cumplir funciones defensivas y ofensivas. Hemos crecido, pero todavía no nos alcanza para lo que buscamos. Ojalá que mañana demos un paso más y podamos pasar a octavos de final”, señaló.

Respecto al estado físico del plantel, Lorenzo explicó que la prioridad en los últimos días ha sido la recuperación, teniendo en cuenta el desgaste propio de un Mundial.

“El campeonato empieza a ser muy denso en lo físico por los viajes, los cambios de horario, los protocolos y los cambios de hotel y de ciudad. Todo eso empieza a ser más agotador. Hay que preservar la integridad física al máximo”, indicó.

Sobre Ghana, el técnico advirtió que será un rival de mucho cuidado, especialmente por su capacidad atlética y el nivel de sus futbolistas.

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“No podemos generalizarlos solo por lo físico. Son jugadores que actúan en los mejores equipos de Europa y juegan muy bien. Es un equipo ordenado y agresivo cuando sale a presionar”, analizó.

Además, reconoció que Colombia deberá tener especial atención a las transiciones defensivas. “No es fácil jugar con laterales altos. Hay que prestar muchísima atención a los contraataques porque en algunos momentos vamos a quedar con poca gente defendiendo. Eso se ha trabajado”, explicó.

Finalmente, Lorenzo dejó un mensaje de prudencia pese al buen momento del equipo. “Aprendimos que no hay ningún partido fácil. Hay que seguir mejorando para llegar a donde queremos llegar, y lo primero es pasar a octavos”, concluyó el estratega de la Selección Colombia.