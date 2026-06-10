El Mundial de fútbol, un momento de riesgo para los adictos a las apuestas

El Mundial de fútbol que arranca este jueves en Norteamérica es un momento de alto riesgo de adicción a las apuestas deportivas para los jóvenes y los jugadores con menos autocontrol, alertan asociaciones y expertos antes del inicio del evento.

“Esta fiesta colectiva es percibida como la ocasión de atraer a las apuestas deportivas a un público más joven, menos centrado en el fútbol en el resto del año”, estima el sociólogo francés Thomas Amadieu, autor de un libro (”La fabrique de l’addiction aux jeux d’argent”) sobre la adicción a los juegos que incluyen dinero.

En su opinión, el Mundial de fútbol es “un momento de riesgo” en el que “la promoción de las apuestas es cada vez más eficaz”, con un aumento de la publicidad, mayores premios y campañas mediante influencers.

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“En unos años, las apuestas se han banalizado. Supone una gran evolución sociológica asociar la apuesta deportiva con el deporte y es muy difícil deshacer ese lazo. De la misma forma ocurrió con la asociación del cigarrillo y la noción de libertad, transgresión y placer que forjó la industria del tabaco, llevó muchísimo tiempo salir de ahí”, destaca Amadieu.

“Pero algunos deportistas como Kylian Mbappé consideran que la asociación de su imagen y las marcas de apuestas deportivas es negativa. Las apuestas pueden generar además presiones importantes o comentarios agresivos en las redes sociales cuando los deportistas no rinden como se esperaba”, subraya.

Los jóvenes como objetivo

En un evento de tanto impacto social, los jóvenes se encuentran muy expuestos a las apuestas en redes sociales o en el espacio público.

En el Reino Unido, buscando proteger a los menores, se prohíbe publicidad de casas de apuestas desde cinco minutos antes a cinco minutos después de los partidos, una medida que desde algunas asociaciones se considera un buen paso aunque insuficiente.