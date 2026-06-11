James Rodríguez enciende la ilusión de Colombia: “¿Por qué no soñar con una gran final?”

A su llegada al país anfitrión, el capitán de la Tricolor habló con los medios de comunicación y dejó claro que el objetivo del equipo va mucho más allá de participar en el torneo. “Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos también”, afirmó el volante cucuteño.

La Selección Colombia ya está instalada en México y comenzó oficialmente su concentración para su debut mundialista. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aterrizó en Guadalajara, donde tendrá como centro de operaciones la Academia AGA del Atlas, pero la gran noticia de la jornada la protagonizó James Rodríguez, quien dejó un mensaje cargado de ambición e ilusión para los aficionados colombianos.

Las palabras del “10” reflejan la confianza que existe dentro de un plantel que llega al Mundial después de consolidar un proceso bajo la dirección de Néstor Lorenzo y con una generación que combina experiencia y juventud.

Para James, la cita de Estados Unidos, México y Canadá representa una oportunidad especial. A sus 34 años disputará su tercera Copa del Mundo, luego de las participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Lejos de la presión que acompañó sus primeros torneos mundialistas, el capitán colombiano asegura vivir este momento con mayor madurez y tranquilidad.

“Estoy feliz de jugar mi tercer Mundial. Es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da esa sonrisa de todo el mundo y estoy feliz de estar acá”, expresó.

Además, destacó el ambiente que se vive dentro de la concentración colombiana y la mentalidad competitiva que caracteriza al grupo.

“Este Mundial llega en un buen momento de mi vida. Siempre confío porque tenemos un buen grupo humano, que siempre quiere ganar. Eso siempre se ve”, agregó.

Antes de abordar el autobús que trasladó a la delegación hacia su lugar de concentración, James aprovechó para enviar un mensaje directo a los millones de colombianos que acompañarán al equipo durante el torneo.

“Crean siempre, confíen mucho en que nosotros vamos a darlo todo para hacer las cosas bien”, manifestó.

La ilusión de la afición colombiana ha crecido en los últimos meses gracias al rendimiento mostrado por la selección y a la consolidación de varias figuras que atraviesan un gran momento en sus clubes.

James respalda a Luis Díaz

Uno de los momentos más llamativos de la atención a medios ocurrió cuando James fue consultado sobre el extraordinario presente de Luis Díaz y las posibilidades de que el extremo colombiano pueda competir por el Balón de Oro.

El capitán no dudó en respaldar a su compañero y lo ubicó entre los mejores futbolistas del planeta.

“Claro, ¿por qué no? Está en el top-5. “Lucho” ha hecho una temporada única. Si llega a una gran final y podemos quedar campeones, ¿por qué no el Balón de Oro?”, aseguró.

Las declaraciones reflejan la enorme confianza que existe en el vestuario sobre el impacto que puede tener Díaz durante la Copa del Mundo, especialmente después de consolidarse como una de las grandes figuras del fútbol europeo.