Un trayecto de $46.000 podría subir a $360.000 en el metro de Nueva York durante el Mundial

Actualmente, el trayecto en tren entre la estación Penn de Nueva York y el complejo Meadowlands cuesta alrededor de 12,90 dólares ida y vuelta, lo que equivale aproximadamente a $46.800 pesos colombianos.
Sin embargo, según reportes del medio The Athletic, la empresa NJ Transit evalúa implementar tarifas especiales para los días de partido que podrían superar los 100 dólares, es decir, cerca de $363.000 pesos colombianos por el mismo recorrido.
El incremento sería cercano al 700%, una cifra que ha generado indignación entre usuarios y autoridades locales.