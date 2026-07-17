La jugada del presidente De la Espriella al nombrar a Paola Holguín como su MinCultura

La designación de la exsenadora Paola Holguín como ministra de Cultura del gobierno de Abelardo De la Espriella está lejos de ser un nombramiento convencional. Más que entregar una cartera dedicada a las artes y el patrimonio, el presidente electo ubica en ese ministerio una de las figuras políticas más representativas de la derecha antioqueña para convertir la cultura en uno de los principales escenarios de disputa ideológica de su administración. El anuncio de ayer, realizado nuevamente a través de un video elaborado con inteligencia artificial, estuvo acompañado de una frase que resume la visión del nuevo mandatario sobre el papel de esa cartera: “La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo”. Lea también: Paola Holguín será la nueva ministra de Cultura del Gobierno de Abelardo de la Espriella La elección de Holguín, una dirigente cuya trayectoria está marcada por los temas de seguridad, defensa y oposición política, sugiere que el Ministerio de Cultura dejará de ser visto únicamente como una entidad promotora de las industrias creativas para convertirse en un escenario de la denominada “batalla cultural”, un concepto cada vez más presente en sectores de la nueva derecha internacional. La excongresista Holguín renunció oficialmente al partido Centro Democrático para tomar independencia del partido y promover su línea política con otras personas que también se apartaron de la colectividad, como María Fernanda Cabal. Los motivos de su salida fueron varios; uno de ellos es su descontento porque el partido decidió no otorgarle el aval ni permitirle aspirar nuevamente al Congreso para buscar la reelección, lo que frustró sus intenciones de continuar en la corporación.

Entonces, su salida fue el resultado de una acumulación de desacuerdos con la colectividad, incluyendo el proceso de la consulta presidencial — donde Holguín fue precandidata y el proceso lo ganó Paloma Valencia— y cierta inconformidad con el trato hacia las mujeres dentro del partido.

La batalla cultural

La exsenadora ha enfocado gran parte de sus iniciativas legislativas en temas patrimoniales centrados, principal mente, en Antioquia, donde lidera su propia corriente “Los Paolos”. Por ejemplo, la senadora promovió la Ley del Carriel Antioqueño. Esta iniciativa permitió que se declara formalmente al carriel antioqueño como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Otra de las iniciativas legislativas ordenó la gestión y creación de escuelas taller de guarnilería en los municipios de Jericó y Envigado para preservar el oficio tradicional de la fabricación del bolso de cuero. El proyecto incluyó la solicitud al Banco de la República para emitir una moneda conmemorativa con la impronta del carriel. No se pierda: El Carriel antioqueño ahora es patrimonio cultural de la nación Holguín lideró activamente las gestiones para el proceso de ampliación física y de infraestructura del Museo de Antropología y Arte de Jericó (MAJA), consolidándolo como un epicentro de conservación histórica en el suroeste antioqueño. Además, gestionó la cooperación y el apoyo financiero del gobierno de Taiwán para fundar el primer Centro de Artes y Oficios en Jericó. El programa bandera de este centro capacita a artesanos locales en la fabricación y confección de guitarras de alta calidad. Justamente, en ese campo cultural, inicia una batalla narrativa. Así lo considera Álvaro Benedetti, analista político consultado por EL COLOMBIANO, quien señala que el nombramiento de Holguín responde, al menos, a tres objetivos políticos y estratégicos del presidente electo. Vea: “Las alianzas de Petro rayan con lo criminal”: Paola Holguín En primer lugar, interpreta la designación como un “premio a la disidencia”. A su juicio, el hecho de que Holguín hubiera tomado distancia recientemente del Centro Democrático evidencia la intención del nuevo mandatario de atraer figuras con peso propio dentro del uribismo para debilitar la cohesión del partido. Según Benedetti, esta estrategia busca fracturar las bases de ese partido y consolidar un nuevo liderazgo de la derecha alrededor del proyecto político de De la Espriella. Sin embargo, sostiene que la razón de mayor trascendencia está en el papel que Holguín desempeñará dentro de la llamada “batalla cultural”. No se pierda: Remezón en el uribismo: Senadora antioqueña Paola Holguín renunció a su curul y al Centro Democrático Explica que, al tratarse de una mujer con una trayectoria claramente identificada con la derecha, su llegada al Ministerio de Cultura le permitirá al Gobierno impulsar una disputa ideológica que, en opinión de ese sector político, la izquierda ha dominado durante años, especialmente en asuntos relacionados con la memoria, la identidad nacional y la construcción del discurso público. Benedetti señala que esa estrategia pretende disputar el respaldo de sectores de centro y de organizaciones sociales que, históricamente, “han sido más receptivos a los planteamientos de la izquierda”. Agrega que la condición de mujer también podría facilitar el ejercicio de la gobernabilidad y proyectar una imagen de renovación, pese a que Holguín tiene una trayectoria principalmente legislativa. Benedetti sostiene que Holguín encaja en la visión cultural de De la Espriella y fortalece los vínculos del nuevo Gobierno con Antioquia. En su concepto, la apuesta también busca consolidar un liderazgo propio —un “abelardismo sin Uribe”— y darle al presidente mayor autonomía frente al Centro Democrático. Le puede interesar: “Vamos a cumplir la palabra”: Uribe respaldó apoyo a Abelardo y respondió cuestionamientos por rencillas en campaña

La hoja de vida de Paola Holguín

Paola Holguín es comunicadora social, periodista y política. Permaneció 12 años en el Congreso tras su ingreso en 2014. Tiene una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), sumado a otro posgrado en la Escuela de Guerra del Ejército. Cuenta con estudios en Estrategia, Políticas de Defensa, Terrorismo y Contrainsurgencia realizados en el Center for Hemispheric Defense Studies de la Universidad de Defensa en Washington. Ha sido asesora de la Presidencia y consultora en materia de seguridad, temas en los que se ha especializado a lo largo de su carrera legislativa y académica. Durante paso por el legislativo, su fuerza electoral creció de manera notable, consolidando en Antioquia su propio equipo político conocido como “Los Paolos”, el cual ha consolidado tras su separación de las toldas del Centro Democrático. Lea también: Ganadores y derrotados de la primera vuelta presidencial: lo que el voto antioqueño le dejó a cada candidato Llegó al legislativo a través de lista cerrada del Centro Democrático. Posteriormente, en las elecciones de 2018 y 2022, revalidó su curul mediante voto preferente, logrando posicionarse en su momento como una de las mujeres más votadas del país. Actualmente no hace parte del Legislativo, pero mantiene una agenda política marcada en temas neurales de la derecha colombiana. Ahora será ministra de Cultura en el gobierno de Abelardo De la Espriella. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas