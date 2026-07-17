Álvaro Montero y Sebastián Villa reforzarán a grande de Argentina; Jhon Durán cerca del Benfica portugués

Dos futbolistas colombianos fueron anunciados como los refuerzos de lujo del Club Atlético Boca Juniors. El arquero mundialista Álvaro Montero, quien estuvo con la Selección Colombia en Norteamérica 2026 y el extremo antioqueño Sebastián Villa, que entró en la prelista de Néstor Lorenzo; pero no fue convocado, jugarán lo que resta del 2026 en el cuadro xeneize.
El club argentino, presidido por Juan Román Riquelme, lo confirmó en la noche del viernes. “El Club Atlético Boca Juniors informa que Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado”, escribió en un comunicado.