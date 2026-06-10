El Mundial 2026: 100 datos sobre el torneo más grande y extraño de la historia, que comienza este jueves

El Mundial que inicia este jueves 11 de junio se perfila como un punto de inflexión en la historia del fútbol: el primero con 48 selecciones, 104 partidos y una organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de las cifras récord y el nuevo formato, el torneo llega cargado de historias que van desde debuts históricos de países sin tradición mundialista hasta la posible despedida de leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Entre innovaciones reglamentarias, debates sobre su magnitud, curiosidades poco conocidas y un impacto logístico sin precedentes, la Copa del Mundo que arrancará este 2026 no solo ampliará el mapa del fútbol global, sino que también redefinirá la manera en que se vive y se entiende el mayor espectáculo deportivo del planeta. Entérese: ¡Fiebre mundialista! Más de 91.000 colombianos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial en 100 datos

1. Será el primer Mundial con 48 selecciones 2. Habrá 104 partidos en total 3. Se jugará en 3 países: EE. UU., México y Canadá. 4. Participarán 1248 jugadores en total. 5. Cada selección tiene un plantel de 26 jugadores. 6. Habrá 12 grupos de 4 equipos. 7. Clasifican a dieciseisavos los 2 primeros y los 8 mejores terceros. 8. Es el Mundial con más partidos en la historia. 9. Durará alrededor de 39 días de torneo. 10. Estados Unidos albergará aproximadamente 78 de los 104 partidos.

11. Debutan Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. 12. Curazao tiene apenas 155.000 habitantes, uno de los países más pequeños de la historia del Mundial. 13. Cabo Verde también debuta pese a tener población menor que muchas ciudades europeas: 530.000 14. Uzbekistán jugará su primer Mundial.

15. Jordania también debuta en una Copa del Mundo. 16. Hay países que vuelven tras décadas sin clasificar, como Haití. 17. África tendrá más presencia por el aumento de plazas: 10. 18. Asia coloca más selecciones que nunca en una fase final: 9. 19. CONCACAF tiene más equipos por ser anfitriones. 20. Oceanía teine un representante: Nueva Zelanda. 21. Se espera que sea el último Mundial de Lionel Messi. 22. Messi jugará su 6.º Mundial. 23. Cristiano Ronaldo también ajusta su 6.º Mundial. 24. El portero mexicano Guillermo Ochoa también juega su sexto Mundial. 25. Messi cumplirá 39 años durante el torneo (24 de junio). 26. Cristiano lo disputa con 41 años. 27. Messi y Cristiano son los jugadores más veteranos de élite en la historia del torneo. 28. Será el último Mundial de la “era Messi-Cristiano”. 29. Ni Messi ni Cristiano ha confirmado oficialmente retiro internacional antes del torneo. Para saber más: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global 30. Con 43 años y 162 días, el portero escocés Craig Gordón es el jugador más veterano. 31. Es el Mundial con más equipos en la historia. 32. Es el Mundial con más partidos (104). 33. Podría ser el Mundial con más goles totales, el récord lo tiene Catar 2022 con 172. 34. Podría superar los 200 goles en fase de grupos fácilmente. 35. Más selecciones debutantes que en 1998 o 2002: 4. 36. Más partidos en sedes múltiples que cualquier otro torneo FIFA. 37. Más entrenadores extranjeros en selecciones nacionales: 26. 38. Más jugadores jugando fuera de su país de nacimiento: 289 futbolistas. 39. Mayor número de estadios usados en un Mundial: 16. Entérese: “Fui menos que Messi pero mejor que Cristiano”: Romario sobre los dos astros del fútbol actual 40. Mayor distribución geográfica jamás vista. 41. Solo se pueden hacer 5 cambios por partido. 42. En fase de grupos, el desempate incluye fair play (tarjetas). 43. Se espera uso ampliado de VAR semiautomático de fuera de juego. 44. Habrá tiempos de descanso más largos por calor en algunas sedes. 45. Algunos estadios tendrán climas extremos (calor/humedad). 46. El formato puede generar 8 terceros clasificados avanzando. 47. Podría haber equipos clasificados con pocos puntos. 48. La logística de viajes será uno de los mayores desafíos. 49. Algunos equipos podrían recorrer miles de kilómetros en fase de grupos. Puede leer: Colombia vale 12 veces más que Jordania: 5 futbolistas de la Selección superan el valor total de los asiáticos 50. Se espera un calendario más comprimido que en 2022. 51. México será el primer país en organizar 3 Mundiales (1970, 1986, 2026). 52. El Estadio Azteca será el único estadio con 3 inauguraciones mundialistas. 53. EE. UU. es el país con más partidos asignados. 54. Canadá debuta como organizador de un Mundial masculino. 55. Se usarán estadios de NFL adaptados para fútbol. 56. Algunas sedes tienen capacidad de más de 80.000 espectadores. 57. Habrá distancias de viaje mayores que en cualquier Mundial anterior. 58. El torneo será uno de los más caros en la historia para asistir, boletas entre 7 y 200 millones de pesos. 59. Se estiman entradas con precios récord en ciertos partidos. 60. Habrá control migratorio estricto en sedes estadounidenses. Más noticias: ¿Por qué critican a Estados Unidos por su política migratoria en el inicio del Mundial de Fútbol?

61. Gilberto Mora (México) es una de las grandes promesas (17 años). 62. Désiré Doué (Francia) será uno de los más seguidos. 63. Luka Vušković (Croacia) destaca como defensa joven. 64. Yan Diomande (Costa de Marfil) es extremo velocísimo. 65. Nico Paz (Argentina/Italia) aparece como talento creativo. 66. Muchos debutantes tienen menos de 20 años. 67. Habrá una de las generaciones más jóvenes de la historia. 68. El Mundial servirá como vitrina para fichajes récord. 69. Scouts de clubes europeos tendrán seguimiento masivo. 70. Se espera explosión de jóvenes talentos post-torneo.

71. 357 jugadores ya habían jugado un Mundial antes. 72. 891 jugadores debutarán en un Mundial. 73. Hay jugadores de más de 70 ligas distintas representadas. 74. Algunos equipos tienen plantillas 100% extranjeras. 75. Otros equipos casi totalmente locales. 76. Habrá jugadores de más de 40 años en el torneo. 77. El más joven será menor de 18 años: Gilberto Mora de México. 78. Diferencia de edad entre jugadores puede superar 25 años. 79. Más de 400 clubes diferentes estarán representados. 80. Más de 70 países aportan jugadores. Amplíe la noticia: Roaming en el Mundial 2026: cuánto cuesta conectarse en México, EE.UU. y Canadá 81. El Mundial ha sido criticado por costos extremadamente altos: alojamiento, transporte, alimentación. 82. Entradas pueden superar decenas de miles de dólares. 83. Solo una pequeña parte de boletos es accesible económicamente.

84. Hubo controversias migratorias con delegaciones deportivas. 85. Se han reportado restricciones de entrada a algunos países. 86. Se discute el impacto del formato en la competitividad. 87. Algunos expertos creen que habrá partidos “sin emoción”. 88. Otros creen que habrá más sorpresas que nunca. 89. El aumento de equipos genera debates sobre nivel deportivo. 90. El calendario es uno de los más exigentes de la historia. 91. Será el primer Mundial con 3 países organizadores. 92. Es el mayor evento deportivo jamás organizado en Norteamérica. 93. Podría ser el Mundial más visto de la historia: 500 millones de espectadores.

94. Es el primer Mundial tras la expansión a 48 equipos. 95. Cambiará el formato de clasificación futura de FIFA. 96. Podría marcar el final de una generación dorada de estrellas. 97. Podría ser el inicio de nuevas dinastías futbolísticas. 98. La final se jugará en Nueva York. 99. Habrá más cobertura digital que cualquier Mundial anterior. 100. Es considerado el Mundial más “experimental” de la historia.

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