El Mundial 2026: 100 datos sobre el torneo más grande y extraño de la historia, que comienza este jueves

El Mundial que inicia este jueves 11 de junio se perfila como un punto de inflexión en la historia del fútbol: el primero con 48 selecciones, 104 partidos y una organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de las cifras récord y el nuevo formato, el torneo llega cargado de historias que van desde debuts históricos de países sin tradición mundialista hasta la posible despedida de leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Entre innovaciones reglamentarias, debates sobre su magnitud, curiosidades poco conocidas y un impacto logístico sin precedentes, la Copa del Mundo que arrancará este 2026 no solo ampliará el mapa del fútbol global, sino que también redefinirá la manera en que se vive y se entiende el mayor espectáculo deportivo del planeta.
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