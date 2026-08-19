Arranca el debate por el POT de Medellín: Alcaldía radicó modificaciones ante el Concejo

La Alcaldía de Medellín radicó este miércoles ante el Concejo la revisión de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una de las discusiones más importantes de este cuatrienio y que definirá en gran medida el rumbo que en materia de urbanismo seguirá la ciudad en los próximos años. La radicación fue informada por el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que esas modificaciones estuvieron respaldadas por un amplio proceso de socialización. “El POT son las reglas que definen cómo crece y se organiza Medellín: qué se puede construir y dónde, cómo crecen nuestros barrios y veredas, dónde necesitamos vías y parques y qué zonas debemos proteger. Yo fui concejal y me tocó debatir un POT. Sé la responsabilidad que significa tomar estas decisiones para el futuro de la ciudad”, expresó el mandatario distrital. Le puede interesar: Los 5 retos que tendrá que resolver el ‘nuevo’ POT de Medellín que se discutirá en el Concejo El alcalde sostuvo que cerca de 10.000 personas participaron en la discusión y formularon 7.000 aportes, de los cuales un 60% fueron incorporados a la propuesta que se presentó oficialmente este miércoles. “Ahora viene el debate en el Concejo. Queremos una Medellín que siga avanzando al siguiente nivel, pero que crezca bien: con orden, cuidando nuestras comunas y corregimientos y poniendo primero el bienestar de la gente”, agregó Gutiérrez.

¿En qué consiste la revisión del POT que se hará este año?

El POT es la norma más importante para regular dónde y cómo se construye en Medellín. Pese a que Medellín ya tuvo una actualización de esta norma hace una década, este año los lineamientos tendrán ajustes importantes. Según ha sostenido el Departamento de Planeación de Medellín, el objetivo de esa reforma será modernizar las reglas de construcción y adaptar el POT a varias problemáticas que están avanzando en la ciudad. La revisión no es menor, dado que se podrá modificar casi el 78% del articulado del POT. Solo el 22% restante, en el que está definido la clasificación de los suelos, el modelo de ocupación, la delimitación de las zonas de protección, las áreas de intervención estratégicas y patrimoniales, entre otros, no tendrá cambios, según ha sostenido la Alcaldía. La administración distrital ya había señalado previamente que este proceso estaba compuesto por varios momentos. Siga leyendo: Así es muy difícil: 47 municipios en Antioquia tienen su ordenamiento territorial vencido Un primer momento consistió en la elaboración de estudios técnicos, el diagnóstico y la formulación de un documento base, que fue hecho público. Concluidas esas etapas, la modificación fue sometida a una fase de concertación ambiental y de consulta ciudadana, en la que los habitantes de diferentes comunas pudieron escuchar las modificaciones y plantear sus preocupaciones. Luego de terminar la socialización, el Consejo Territorial de Planeación emitió un concepto y finalmente la Alcaldía radicó el proyecto de acuerdo en el Concejo de Medellín este 19 de agosto. Será esta corporación la que tendrá la última palabra y se estima que el debate podría durar hasta casi tres meses o 90 días calendario.

Los temas que aborda la modificación