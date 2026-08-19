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Llegaron a Colombia las 77,6 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por China por el terremoto

El martes 18 de agosto, la asistencia llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. China entregó a Colombia 77,6 toneladas de asistencia humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto, con suministros destinados a apoyar la respuesta a las necesidades de las comunidades afectadas por la emergencia.

  • El cargamento llegó el 18 de agosto a la terminal de carga del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. FOTO: Tomado de X: @UNGRD
    El cargamento llegó el 18 de agosto a la terminal de carga del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. FOTO: Tomado de X: @UNGRD
  • La ayuda incluye carpas, mantas, plantas purificadoras, generadores, lámparas y fumigadoras. FOTO: Tomado de X: @UNGRD
    La ayuda incluye carpas, mantas, plantas purificadoras, generadores, lámparas y fumigadoras. FOTO: Tomado de X: @UNGRD
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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El Gobierno de la República Popular China entregó el martes 18 de agosto 77,6 toneladas de asistencia humanitaria a Colombia para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

El cargamento llegó a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a bordo de un Boeing 747, y será enviado al Valle del Cauca por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde las autoridades definirán su distribución según las necesidades identificadas en los territorios.

El sismo, de magnitud 7,4, dejó al menos 312 personas muertas, de acuerdo con la información incluida en los reportes sobre la emergencia. El movimiento fue registrado en San José del Palmar y ha sido señalado como el de mayor magnitud ocurrido en Colombia en lo que va del siglo.

UNGRD coordina el traslado de la ayuda al Valle del Cauca

Después de la recepción en Bogotá, la UNGRD dispuso cuatro tractocamiones para transportar los suministros hasta el Valle del Cauca, departamento que también resultó afectado por el terremoto, incluida su capital, Cali.

La entrega fue formalizada mediante un acta suscrita entre un representante de la National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation de China y la representación oficial del Gobierno colombiano. En la recepción participaron funcionarios de la UNGRD y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang.

El director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, agradeció la cooperación durante un mensaje publicado en X:

“El día de hoy queremos dar un agradecimiento al Gobierno de China por el apoyo que nos ha brindado con donación humanitaria para la población afectada por el sismo que estamos atendiendo en este momento”, expresó Tamayo.

Una vez que los vehículos lleguen al Valle del Cauca, la Gobernación, las autoridades territoriales y los organismos de socorro coordinarán la entrega de los elementos a las comunidades, de acuerdo con las prioridades establecidas para cada zona.

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Estos son los elementos incluidos en la donación

La asistencia está destinada a cubrir requerimientos relacionados con refugio temporal, suministro y tratamiento de agua, generación de energía, iluminación, saneamiento y atención de población infantil.

Entre los suministros se encuentran:

-7.000 mantas termoprotectoras para apoyar las necesidades de refugio y alojamiento temporal.

-1.900 carpas de campaña destinadas al alojamiento temporal de las familias afectadas.

-15 plantas móviles purificadoras de agua, con capacidad de filtración de 500 litros por hora y una producción de hasta 50.000 litros.

-20 generadores diésel de 5,5 kVA para apoyar el suministro de energía.

-200 lámparas solares multifuncionales destinadas a iluminación y apoyo a las necesidades energéticas.

-200 fumigadoras motorizadas para labores de desinfección y control de vectores.

-Elementos lúdicos para acompañar la atención de niñas, niños y adolescentes afectados por la emergencia.

Las plantas purificadoras permitirán atender necesidades relacionadas con el acceso al agua, mientras que los generadores y las lámparas están destinados a respaldar la disponibilidad de energía e iluminación en las zonas afectadas. Las fumigadoras serán utilizadas en actividades de saneamiento.

La ayuda incluye carpas, mantas, plantas purificadoras, generadores, lámparas y fumigadoras. FOTO: Tomado de X: @UNGRD
La ayuda incluye carpas, mantas, plantas purificadoras, generadores, lámparas y fumigadoras. FOTO: Tomado de X: @UNGRD

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La ayuda se suma a la cooperación internacional

La asistencia procedente de China hace parte de las acciones de cooperación internacional destinadas a respaldar la respuesta colombiana ante las consecuencias del terremoto. Los suministros serán distribuidos de acuerdo con los requerimientos definidos por las autoridades en los territorios afectados.

China también mantiene relaciones comerciales con Colombia y presencia en sectores como infraestructura, energía y transporte. La entrega de esta asistencia se produce mientras el Gobierno colombiano mantiene vínculos diplomáticos con distintos países y continúa la atención de la emergencia ocasionada por el sismo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo llegó a Colombia la ayuda humanitaria de China?
La asistencia llegó al país el martes 18 de agosto de 2026, a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.
¿Qué elementos contiene la ayuda humanitaria enviada por China a Colombia?
El cargamento incluye 7.000 mantas termoprotectoras, 1.900 carpas, 15 plantas móviles purificadoras de agua, 20 generadores diésel, 200 lámparas solares, 200 fumigadoras motorizadas y elementos lúdicos para niños y adolescentes.
Las 15 plantas móviles tienen una capacidad de filtración de 500 litros por hora y pueden producir hasta 50.000 litros.
¿Cuántos litros de agua pueden producir las plantas purificadoras donadas por China?
¿Qué departamento recibirá inicialmente la ayuda enviada por China?
La asistencia será trasladada al Valle del Cauca en cuatro tractocamiones, y las autoridades territoriales definirán posteriormente su distribución entre las comunidades.

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