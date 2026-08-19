Llegaron a Colombia las 77,6 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por China por el terremoto

El Gobierno de la República Popular China entregó el martes 18 de agosto 77,6 toneladas de asistencia humanitaria a Colombia para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.
El cargamento llegó a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a bordo de un Boeing 747, y será enviado al Valle del Cauca por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde las autoridades definirán su distribución según las necesidades identificadas en los territorios.