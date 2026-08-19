Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Copa Élite de Baloncesto se juega en Antioquia con deportistas de talla internacional

  • Mateo Arboleda, de uniforme blanco con el balón es uno de los jugadores profesionales que disputa la Copa Élite en Antioquia, compitió con Cimarrones en la Liga Profesional 2026-1. FOTO cortesía
    Mateo Arboleda, de uniforme blanco con el balón es uno de los jugadores profesionales que disputa la Copa Élite en Antioquia, compitió con Cimarrones en la Liga Profesional 2026-1. FOTO cortesía
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Con la presencia de ocho equipos masculinos, que disputarán 56 partidos a lo largo de 28 jornadas, se adelanta en Antioquia la Copa Élite de Baloncesto, certamen que cuenta con varios refuerzos extranjeros y un gran número de figuras de la Selección Colombia.

Los compromisos, que se disputan en los coliseos Iván de Bedout, Universidad de Medellín, Guarne, Copacabana, Rionegro, La Ceja y La Estrella, presentan nóminas de lujo: jugadores profesionales que entran a reforzar a los equipos sub-19 que buscan el título que en 2025 obtuvo Girardota.

También le puede interesar: David Ojeda y Luis Benítez, un paso más cerca de sus sueños, estarán en el draft de la NBA G League

Cada uno de los conjuntos participantes cuenta con un extranjero incorporado a su nómina. La lista de foráneos está integrada por Aaron Au-Mar Ross, Justin Wilson, Kaleb Maurice Vaughin, Elton Da Veiga, Giovanni Cordero, Deaion Tryee, Isaiah Saams-Hoy y Tyler Robert Murray.

José Diez, director de la Copa, explicó que los basquetbolistas extranjeros son seleccionados mediante una alianza con la agencia estadounidense Sports WP: “En su mayoría son jugadores que no tienen amplia trayectoria en ligas internacionales, pero cuentan con mucho talento y le aportan una dinámica distinta al juego local”. Diez recordó además que la asignación de cada deportista a su respectivo equipo se realizó mediante un sistema de draft, al estilo del baloncesto norteamericano.

Clásico en el Iván de Bedout

Este miércoles habrá clásico en el coliseo Iván de Bedout, donde se enfrentarán Inder Medellín y la Universidad de Medellín (UDM). El duelo, previsto para las 6:00 de la tarde, reunirá a figuras como David Ojeda, Luis Daniel Benítez y Juan Salcedo, por los lados de la UDM, mientras que el Inder alineará a Darwin Blanco, jugador profesional e integrante de la Selección Colombia. El torneo se jugará con el formato de todos contra todos en duelos de ida y vuelta hasta el próximo 26 de agosto.

En el otro duelo del día, pero en Rionegro se medirán el equipo local que cuenta con Andrés Carmona en sus filas ante Copacabana.

Lea además: Andrés Millán, el gigante de Puerto Asís Putumayo que suma minutos con Paisas en la Liga Profesional

El certamen llega a su edición número 12. El ingreso a todos los escenarios es gratuito. Entre los profesionales que engalanan la competencia figuran deportistas pertenecientes a clubes como Paisas, Cimarrones, Caimanes y Toros del Valle. Entre los nombres más destacados sobresalen Darwin Blanco, Santiago Serna, Esneider Mosquera, Andrés Carmona, Mateo Arboleda, Jesús Medina, Andrés Bejarano, Yedier Mosquera, Andrés Millán, Octavio Muñoz, David Ojeda, Luis Daniel Benítez, Juan Salcedo y Samuel Villa.

Por su parte, la rama femenina romperá fuegos el 30 de este mes, también con referentes del combinado nacional y jóvenes promesas de las distintas ligas del país.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde se juegan los partidos de la Copa Élite de Baloncesto?
Los encuentros se desarrollan en siete escenarios deportivos de Antioquia: el coliseo Iván de Bedout, la Universidad de Medellín, y los coliseos municipales de Guarne, Copacabana, Rionegro, La Ceja y La Estrella.
¿Qué jugadores extranjeros participan en la Copa Élite y cómo se asignaron a los equipos?
Los foráneos incorporados son Aaron Au-Mar Ross, Justin Wilson, Kaleb Maurice Vaughin, Elton Da Veiga, Giovanni Cordero, Deaion Tryee, Isaiah Saams-Hoy y Tyler Robert Murray. Su distribución entre los clubes se realizó mediante un sistema de draft gracias a un convenio con la agencia estadounidense Sports WP.
¿Qué basquetbolistas de la Selección Colombia y del ámbito profesional destacan en la nómina del torneo?
El certamen reúne a figuras como Darwin Blanco, Santiago Serna, Esneider Mosquera, Andrés Carmona, Mateo Arboleda, Jesús Medina, Andrés Bejarano, Yedier Mosquera, Andrés Millán, Octavio Muñoz, David Ojeda, Luis Daniel Benítez, Juan Salcedo y Samuel Villa.

Temas recomendados

Deportes
Baloncesto
Medellín
Rionegro
La Ceja
Guarne
Copacabana
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos