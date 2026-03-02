x

El Mundial 2026 bajo la sombra de los episodios que pusieron en riesgo grandes torneos

La violencia ha puesto en jaque grandes eventos deportivos en América, desde la Copa América en Colombia hasta el Maratón de Boston, y hoy México enfrenta la misma preocupación de cara al Mundial 2026.

    A pocos meses de que inicie el Mundial, hay incertidumbre por los hechos de violencia. FOTO FIFA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La reciente ola de violencia en México, tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha encendido las alarmas sobre la seguridad del país de cara al Mundial de Fútbol 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio y será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay “ningún riesgo” para los visitantes durante la cita mundialista, especialmente en Guadalajara, ciudad foco inicial de los acontecimientos tras la muerte del máximo jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la situación en México sigue bajo la lupa de todos los involucrados en el torneo.

La preocupación internacional se refleja en el interés de la FIFA, que según varios medios solicitó informes sobre la seguridad en el país. Además, Bolivia, que disputará la repesca intercontinental en marzo en Monterrey, enviará una carta al máximo rector del fútbol solicitando un incremento en las medidas de seguridad.

Antecedentes de incidentes violentos en eventos deportivos en América

No es la primera vez que la violencia amenaza la realización de un evento deportivo en tiempos de paz. En 2001, durante los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, la Copa América en Colombia estuvo en duda luego del secuestro de Hernán Mejía Campuzano, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y miembro del comité organizador, apenas 16 días antes de la inauguración.

Ese episodio generó una tensión tal que Canadá y Argentina decidieron no participar por motivos de seguridad, siendo reemplazadas por Costa Rica y Honduras. Finalmente, Colombia recibió el visto bueno de la Conmebol, bautizando el torneo como “La Copa de la Paz”. El certamen transcurrió sin incidentes de violencia y se convirtió en un éxito deportivo: Colombia ganó su primera Copa América, y la improvisada selección de Honduras logró un histórico tercer lugar.

Dieciocho años después, la primera final única de la Copa Libertadores, originalmente prevista en Santiago, tuvo que trasladarse a Lima debido a la violencia de las masivas protestas en Chile, donde Flamengo derrotó a River Plate 2-1. La violencia en el fútbol sudamericano se ha repetido: en la final de ida y vuelta de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors, barras bravas atacaron el bus de Boca, obligando a disputar la final en Madrid, donde River se impuso 3-1.

El deporte y los ataques fuera del fútbol

La amenaza no se limita al fútbol. El Maratón de Boston de 2013 se recuerda como uno de los ataques más trágicos a un evento deportivo en América, cuando los hermanos Tamerlan y Dzhojar Tsarnayev detonaron dos artefactos explosivos en Boylston Street, causando cuatro muertos y 282 heridos. Tamerlan fue abatido en el lugar, mientras que Dzhojar fue capturado días después y condenado a muerte, aunque su sentencia fue conmutada a cadena perpetua hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la pena capital en marzo de 2022.

Un Mundial bajo la lupa

La combinación de estos antecedentes con la reciente violencia en México genera un clima de alerta y cuestionamiento internacional sobre la seguridad del país anfitrión. Si bien las autoridades aseguran que los visitantes podrán disfrutar del Mundial sin riesgos, la situación obliga a los organizadores a extremar las precauciones, especialmente en ciudades como Guadalajara, donde el CJNG tiene fuerte presencia.

El Mundial 2026 promete ser histórico, no solo por la expansión a tres países, sino también por los retos de seguridad que plantea la región. La coordinación entre FIFA, autoridades locales y cuerpos de seguridad será clave para garantizar que el torneo se desarrolle sin incidentes y que los fanáticos puedan disfrutar del fútbol en un ambiente seguro.

Mundial 2026
Frontera Estados Unidos - México
