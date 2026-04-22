¿Sacó el paraguas o es realista? Así ve Lorenzo el camino de Colombia en el Mundial

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la Selección Colombia ya comienza a vivir la previa de lo que será su séptima participación en el máximo torneo. En este contexto, su entrenador, Néstor Lorenzo, entregó un análisis detallado sobre los rivales que enfrentará en la fase de grupos, dejando claro que el equipo afronta el desafío con respeto, ambición y cautela.
Durante una entrevista con Alexis García en el programa Charlas de Vestuario de Caracol Televisión, el seleccionador argentino reflexionó sobre el Grupo K, donde Colombia se medirá ante selecciones de perfiles muy distintos como Portugal, Uzbekistán y Congo.