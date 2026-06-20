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Récord de atajadas del arquero Eloy Room en el empate de Curazao ante Ecuador: ¿los latinomericanos están eliminados?

Según las estadísticas fueron 15 las paradas realizadas por Room en un partido de la Copa del Mundo, la mayor hasta la fecha. Ahora Ecuador tendrá que medirse a Alemania, el próximo jueves, para buscar la clasificación.

  • Ecuador y Curazao terminaron con empate a cero goles en su segunda salida en este Mundial. FOTO X@_gjr7
    Ecuador y Curazao terminaron con empate a cero goles en su segunda salida en este Mundial. FOTO X@_gjr7
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Este ha sido el mundial de los arqueros desconocidos y ahora le tocó el turno al de Curazao. A los 37 años, el arquero Eloy Room hace historia en el Mundial, siendo la figura del partido, en el que su selección empató 0-0 con Ecuador y así suma su primer punto en un Mundial de Fútbol.

Mientras que en un lado, todos los jugadores de Curazao abrazaban y lloraban junto a Room, en otras partes del campo el técnico argentino, Sebastián Beccacece, consolaba a los jugadores de Ecuador, que batallaron todo el juego por batir al arquero rival, pero no lo pudieron hacer.

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Room se convirtió en el héroe al tapar todos los lanzamientos de Moisés Caicedo, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Pervis Estupiñan y Ángelo Preciado, quien ingresó en el segundo tiempo y tuvo varias opciones, incluida un centro que se fue cerrando y dio en el palo superior del arco.

Tanto así que, según Mister Chip, lo de Room es de récord: “Eloy Room acaba de firmar el mayor número de paradas realizadas por un portero (15), en un mismo partido, en TODA la historia de la Copa del Mundo (más un tiro al palo), para terminar IMBATIDO”.

El llanto de los ecuatorianos es porque tras dos juegos, solo suman un punto y en la última fecha del grupo se tendrá que medir a Alemania, con la necesidad de un triunfo para soñar con la clasificación como uno de los mejores terceros.

Al final, el arquero Hernán Galindez de Ecuador, sostuvo que sus compañeros buscaron por todos los medios marcar el gol para buscar la victoria, pero su colega Eloy fue la figura al tapar todas las llegadas de los dirigidos por Beccacece.

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“Hicimos todo, intentamos por todos lados, pero no se nos dio. De seis sacar un punto, se complica, pero tenemos un partido más, toca seguir preparándonos para lo que sigue”, mencionó Enner Valencia.

El delantero también reconoció sentirse “triste por no darle una alegría a los hinchas que llenaron el estadio, pero tenemos una opción más y vamos a prepararnos para buscar ese resultados que nos permita seguir”.

Con este resultado, Alemania se consolida como primero del grupo con seis puntos, seguido de Costa de Marfil con tres unidades, y con un punto terminan Curazao y Ecuador.

En la próximo partido de Ecuador será el jueves, a las 3:00 de la tarde, ante Alemania, mientras que Curazao se medirá a Costa de Marfil, a la misma hora.

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