Récord de atajadas del arquero Eloy Room en el empate de Curazao ante Ecuador: ¿los latinomericanos están eliminados?

Este ha sido el mundial de los arqueros desconocidos y ahora le tocó el turno al de Curazao. A los 37 años, el arquero Eloy Room hace historia en el Mundial, siendo la figura del partido, en el que su selección empató 0-0 con Ecuador y así suma su primer punto en un Mundial de Fútbol.

Mientras que en un lado, todos los jugadores de Curazao abrazaban y lloraban junto a Room, en otras partes del campo el técnico argentino, Sebastián Beccacece, consolaba a los jugadores de Ecuador, que batallaron todo el juego por batir al arquero rival, pero no lo pudieron hacer.

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Room se convirtió en el héroe al tapar todos los lanzamientos de Moisés Caicedo, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Pervis Estupiñan y Ángelo Preciado, quien ingresó en el segundo tiempo y tuvo varias opciones, incluida un centro que se fue cerrando y dio en el palo superior del arco.

Tanto así que, según Mister Chip, lo de Room es de récord: “Eloy Room acaba de firmar el mayor número de paradas realizadas por un portero (15), en un mismo partido, en TODA la historia de la Copa del Mundo (más un tiro al palo), para terminar IMBATIDO”.