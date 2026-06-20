Proantioquia y la OEA, así como distintas personalidades, hacen un llamado a respetar los resultados de este domingo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló la misión de observación internacional más grande en la historia de Colombia, integrada por 1.500 delegados que supervisarán la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, en la que Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia.

Esta misión cuenta con representantes de Argentina, Australia, El Salvador, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, así como delegados de organismos como la Unión Europea, Transparencia Electoral y el Instituto Carter.

“Hoy no solo instalamos una misión de observación, instalamos un espacio de cooperación al servicio de la democracia, la confianza, la legitimidad y la transparencia electoral”, afirmó Cristian Quiroz, presidente del CNE, destacando que el acto busca reafirmar elecciones libres, transparentes y confiables.

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A este despliegue electoral se suma el monitoreo riguroso de la Organización de los Estados Americanos.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, confirmó formalmente que la OEA realizará un acompañamiento y monitoreo preventivo de los comicios de este domingo, extendiendo su vigilancia a las etapas posteriores de escrutinio, proclamación de resultados y la eventual transición democrática.

Para este fin, según comunicación de la OEA enviada a Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, dicha organización ya tiene en terreno en Colombia delegados en 26 departamentos y Bogotá, en una misión presidida por el Jefe de la MOE, el Expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández.

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Paralelamente, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) mantendrá su seguimiento a las dinámicas de violencia y seguridad territorial en las regiones.