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¿Greeicy y Tini están saliendo? Esta es la verdad detrás de la supuesta ruptura de la cantante con Mike Bahía

Un video en el que la artista colombiana habla sobre su vida sentimental se hizo viral esta semana en redes sociales. En la grabación, Greeicy asegura que terminó con su pareja, Mike Bahía, y que ahora estaría saliendo con la cantante argentina, Tini.

  • El video hace parte de un episodio del pódcast Kapra Diner. FOTO: Captura de pantalla
    El video hace parte de un episodio del pódcast Kapra Diner. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
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hace 2 horas
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Esta semana se hizo viral un video en el que Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores con una inesperada “confesión” durante una entrevista con el creador de contenido Andoni Valgardi, en la que, entre lágrimas, aseguró que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin y que, además, estaría en una relación amorosa con otra persona.

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Durante la conversación, la cantante afirmó que llevaba varios meses ocultando una situación personal que no se había atrevido a compartir públicamente. “La gente idealiza las relaciones. No quiero llorar”, dijo antes de confirmar, supuestamente, la ruptura con Bahía, con quien está hace más de una década y tiene un hijo, Kai.

Greeicy explicó que la decisión habría sido conversada previamente con su expareja y su familia, y añadió que la separación no se debía a problemas entre ambos. “Al final siento que nada termina siendo tan negativo, es algo que ya hemos hablado con él, cosa que también he hablado con la familia”, indicó.

Uno de los fragmentos de la entrevista que ha circulado por Instagram, X y TikTok es cuando la cantante menciona a la persona involucrada en su supuesto nueva relación: se trata de la también artista argentina Tini Stoessel, a quien describió como una amiga cercana con la que habría desarrollado una conexión especial.

La verdad detrás de la supuesta ruptura de Greeicy y Mike Bahía

Sin embargo, al finalizar la conversación, se aclaró que todo hacía parte de una puesta en escena. Todo ocurrió en Kapra Diner, un pódcast que, como explica en su sitio web oficial, está “ideado con un doble objetivo: entrevistar a perfiles que nos flipan y generar conversación en redes sociales”.

El programa se emite en directo a través de YouTube, Instagram y TikTok, y se caracteriza por invitados estrella, dinámicas personalizadas en cada episodio y una estrategia enfocada en la viralidad en redes sociales.

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El formato del show consiste en proponer a sus invitados diversos retos. Una de sus dinámicas es A que te hincho, donde los famosos deben interpretar ante la cámara cómo actuarían en situaciones hipotéticas. De ahí fue donde salieron las supuestas declaraciones de ruptura de Greeicy.

Incluso, en medio de la conversación, el propio Mike Bahía reaccionó de manera indirecta a la dinámica, compartiendo imágenes en redes sociales junto a su mascota con el mensaje: “Mi novia oficial”.

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Preguntas y respuestas

¿Greeicy dijo que estaba con Tini Stoessel?
Sí, pero dentro de una actuación propuesta por el programa. No era una declaración real sobre su vida personal.
¿Qué es Kapra Diner?
Es un pódcast que combina entrevistas y dinámicas diseñadas para generar conversación y viralidad en redes sociales.
¿Cómo reaccionó Mike Bahía?
El cantante publicó una imagen junto a su mascota con el mensaje “Mi novia oficial”, interpretado por muchos como una respuesta humorística al video.
¿Cuánto tiempo llevan juntos Greeicy y Mike Bahía?
La pareja mantiene una relación desde hace más de diez años y tiene un hijo llamado Kai.

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