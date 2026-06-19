¿Greeicy y Tini están saliendo? Esta es la verdad detrás de la supuesta ruptura de la cantante con Mike Bahía

Esta semana se hizo viral un video en el que Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores con una inesperada “confesión” durante una entrevista con el creador de contenido Andoni Valgardi, en la que, entre lágrimas, aseguró que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin y que, además, estaría en una relación amorosa con otra persona.

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Durante la conversación, la cantante afirmó que llevaba varios meses ocultando una situación personal que no se había atrevido a compartir públicamente. “La gente idealiza las relaciones. No quiero llorar”, dijo antes de confirmar, supuestamente, la ruptura con Bahía, con quien está hace más de una década y tiene un hijo, Kai.

Greeicy explicó que la decisión habría sido conversada previamente con su expareja y su familia, y añadió que la separación no se debía a problemas entre ambos. “Al final siento que nada termina siendo tan negativo, es algo que ya hemos hablado con él, cosa que también he hablado con la familia”, indicó.