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¡Atención! Aguacero terminó tumbando árboles en la Variante a Caldas ¿En qué sector?

En el incidente por lo menos dos vehículos resultaron afectados. Hay gran congestión en la zona a raíz de la emergencia.

  • Los árboles cayeron sobre por lo menos cuatro automotores. FOTO: imagen tomada de redes.
    Los árboles cayeron sobre por lo menos cuatro automotores. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una grave emergencia vial se presentó en el sur del Aburrá luego del fuerte aguacero que azotó a esta zona del área metropolitana en la tarde de este sábado 20 de junio.

Según trascendió, en la Variante a Caldas –en sentido sur-norte– varios árboles cayeron sobre la vía a la altura de la calle 100 Sur, sector de la unidad residencial Monte Azul; jurisdicción de La Estrella.

A raíz del suceso, los árboles terminaron jalando postes de energía y a su vez terminaron cayendo sobre varios vehículos de la calzada oriental del corredor vial que también lleva del Suroeste a Medellín.

Lea también: En video: murió atropellado en Marinilla tratando de cruzar la vía Medellín–Bogotá

Al sitio se desplazaron los organismos de socorro quienes informaron desde el lugar de los hechos que cuatro vehículos quedaron atrapados tras la emergencia entre ellos un taxi y tres automóviles.

Por fortuna el suceso no dejó personas heridas. En el sitio se encuentra personal de EPM, la concesión vial Covipacífico para desenergizar la zona y así poder evacuar a los afectados de los automotores.

Por ahora se presenta gran congestión por lo que se debe tomar como vía alterna la antigua vía de Caldas. En la zona hay personal de Tránsito de La Estrella así como de la Policía de Carreteras desviando los vehículos.

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