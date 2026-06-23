Un muerto y ocho heridos en estampida durante transmisión del partido Jordania vs. Argelia

Una persona murió y otras ocho resultaron heridas durante una estampida ocurrida en la madrugada de este martes en Amán, la capital de Jordania, donde cientos de aficionados se habían congregado para seguir la transmisión del partido entre las selecciones de Jordania y Argelia por el Mundial de 2026. Según informó la Dirección de Seguridad Pública jordana, el incidente se registró en la plaza de Al Hashimiya, ubicada frente al histórico Anfiteatro Romano de la ciudad, uno de los puntos habilitados por las autoridades para la retransmisión de los encuentros de la selección nacional en pantallas gigantes. El portavoz de la institución, Amer al Sartawi, explicó que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras registrarse la avalancha humana. Nueve personas fueron trasladadas a centros médicos, aunque una de ellas falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas sufridas.

“El personal de emergencia acudió al lugar y trasladó a nueve personas al hospital. Una de ellas falleció posteriormente a causa de sus heridas, mientras que el estado de las otras es estable”, señaló el funcionario. Las autoridades indicaron que el cuerpo de la víctima fue remitido al departamento forense para determinar con precisión las causas de la muerte. Paralelamente, se abrió una investigación para esclarecer cómo se produjo la estampida y establecer posibles responsabilidades. Lea más: Argelia venció a Jordania y se jugará paso a 16avos de final del Mundial ante Austri La plaza de Al Hashimiya había registrado una alta afluencia de público desde la noche del lunes. Miles de aficionados acudieron al lugar para apoyar a la selección jordana en su participación mundialista, en medio de un ambiente festivo impulsado por una iniciativa nacional que busca acercar los partidos a la ciudadanía mediante transmisiones en espacios públicos y turísticos. Estos eventos han sido promovidos por las autoridades locales con el propósito de fortalecer el sentido de unidad entre los aficionados y dinamizar la actividad comercial en diferentes regiones del país.