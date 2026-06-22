Messi alcanza el récord de 18 goles en Mundiales el mismo día de la “Mano de Dios” de Maradona, hoy hace 40 años

Lionel Messi y Diego Maradona, los dos tótems del fútbol argentino, cruzaron sus destinos este lunes con la Pulga batiendo el récord de goles en Mundiales, elevándolo hasta 18 y contando, el mismo día que se cumplieron 40 años de la más memorable hazaña del Pelusa ante Inglaterra.
El 22 de junio de 1986, Maradona se hizo con un lugar eterno en el olimpo del fútbol y en el corazón de los argentinos al marcarle dos icónicos tantos a Inglaterra en el Mundial de México, conocidos como la Mano de Dios y el Gol del Siglo.
Entérese: Argentina, con el solitario histórico goleador Messi, ya está en 16avos de final del Mundial
Argentina eliminó a Inglaterra por 2-1 en un duelo de cuartos de final de alta tensión, con el telón de fondo de la guerra que ambos países habían librado cuatro años antes por las islas Malvinas.