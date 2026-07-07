¿Por qué a Mbappé le dicen “dictador”? La historia detrás de los memes virales

“Kylian Mbappé, Kylian dictador”, suena el estribillo de la canción que le dedicaron al delantero del Real Madrid y de la selección de Francia, una de las principales favoritas para ganar el Mundial 2026.

Sobre este jugador han surgido varios memes debido a un comportamiento que, para muchos usuarios en redes sociales, refleja actitudes propias de un dictador. Y no es para menos: el delantero lidera las estadísticas de la FIFA con siete goles y dos asistencias en lo que va del torneo, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también: Mbappé tildó de “despreciable e indigna” a senadora de Paraguay por comentarios racistas

Esto explica la ola de memes que circula sobre él. Algunos se basan en un video en el que aparece Mbappé observando el entrenamiento de sus compañeros junto al cuerpo técnico; otros lo muestran supuestamente “dando instrucciones” a empleados de los estadios para que limpien los lugares que él mismo señala.