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¡Ni 2 minutos! Marruecos abrió el marcador ante Escocia con el gol más rápido en lo que va del Mundial 2026

El atacante Ismael Saibari marcó el primer gol de los africanos en una jugada que sorprendió a los escoceses.

  • Ismael Saibari fue el autor de hasta ahora el gol más rápido de Norteamérica 2026
    Ismael Saibari fue el autor de hasta ahora el gol más rápido de Norteamérica 2026
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El partido entre Marruecos y Escocia rompió tempranamente el temor a un cerrado 0-0 y antes de los 5 minutos se abrió el marcador en Boston, donde se está disputando el encuentro correspondiente al grupo C.

El anotador de hasta ahora el gol más rápido de Norteamérica 2026 fue el atacante Ismael Saibari, quien al minuto 1:09 aprovechó un pase de Brahim Díaz para rematar al arco y vencer la valla defendida por el arquero Angus Gunn.

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Antes de esta anotación, el gol más rápido de este mundial lo había marcado Michal Sadílek, de Chequia, al minuto 5:08, ante Sudáfrica. El récord del gol más rápido de las copas del mundo lo tiene el turco Hakan Şükür quien a los 11 segundos le marcó a Corea del Sur en el partido por el tercer puesto en Corea - Japón 2002.

¿Quién es Ismael Saibari, el autor del gol más rápido de Norteamérica 2026 hasta ahora?

Ismael Saibari es un delantero del PSV Eindhoven que tuvo una destacada temporada con el cuadro neerlandés marcando 19 goles en 37 partidos disputados. El marroquí puede jugar de 9, como volante ofensivo y también se ha desempeñado como extremo izquierdo.

A sus 25 años y tras su destacado papel con el equipo de Países Bajos suena para llegar al Bayern Múnich e integrar una de las mejores ofensivas del mundo junto a Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz. El Galatasaray y el París Saint Germain también habrían preguntado por el atacante que representa a la selección de Marruecos.

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Preguntas y respuestas

¿Quién marcó el gol más rápido del Mundial 2026?
Ismael Saibari, de Marruecos, anotó a los 69 segundos frente a Escocia.
¿Cuánto tardó Saibari en marcar gol?
El gol llegó exactamente al minuto 1:09 del partido disputado en Boston.
¿Cuál era el récord anterior del Mundial 2026?
Lo tenía Michal Sadílek, de Chequia, con un gol marcado a los 5 minutos y 8 segundos.
¿Cuál es el gol más rápido en la historia de los Mundiales?
El récord pertenece a Hakan Şükür, quien anotó a los 11 segundos para Turquía contra Corea del Sur en el Mundial de 2002.

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