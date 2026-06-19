¡Ni 2 minutos! Marruecos abrió el marcador ante Escocia con el gol más rápido en lo que va del Mundial 2026

El partido entre Marruecos y Escocia rompió tempranamente el temor a un cerrado 0-0 y antes de los 5 minutos se abrió el marcador en Boston, donde se está disputando el encuentro correspondiente al grupo C.
El anotador de hasta ahora el gol más rápido de Norteamérica 2026 fue el atacante Ismael Saibari, quien al minuto 1:09 aprovechó un pase de Brahim Díaz para rematar al arco y vencer la valla defendida por el arquero Angus Gunn.
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