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“Lo que le dejo al fútbol uruguayo es nada”: la dura autocrítica de Marcelo Bielsa tras eliminación del Mundial

El técnico argentino explotó en rueda de prensa tras la derrota 1-0 contra España en Guadalajara y reconoció su responsabilidad en la eliminación de Uruguay.

  • Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, explotó en rueda de prensa luego de quedar eliminado del Mundial. Foto: Getty Images
    Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, explotó en rueda de prensa luego de quedar eliminado del Mundial. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El temor de los uruguayos se hizo realidad. En una decepcionante fase de grupos, Uruguay quedó eliminado del Mundial tras no ganar un solo partido. Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por el fracaso.

Lo hizo en la rueda de prensa después del partido disputado en Guadalajara; allí el técnico argentino no se guardó nada y entregó polémicas declaraciones sobre su responsabilidad en el resultado y su paso por la selección uruguaya.

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En ese espacio, una de las preguntas fue sobre qué le dejaba Bielsa al fútbol de la celeste y, a su vez, este qué le dejaba al técnico rosarino. “Lo que le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador a un país que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados”, respondió el estratega.

El argentino continuó su autocrítica. “El cuarto puesto de Eliminatorias no tuvo valor y el tercer puesto (Copa América) tampoco, así como esta actuación en el Mundial no necesito definirla. Fue un paso que no dejó nada”, agregó en sus declaraciones, puntualizando que así se recordará su paso por el banco charrúa.

Bielsa reconoció fallas en la gestión de sus futbolistas e identificó fallos específicos en la construcción del funcionamiento colectivo. “Tuvimos potencial, a mí me tocó gestionarlo, pero no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores”, enfatizó.

“No logré, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, que el grupo de jugadores del que disponía se transformara en una fuerza que no tuviera que explicar por qué sucedió lo que sucedió”, aludió Bielsa ante los periodistas.

“El responsable soy yo”, resaltó el estratega de Uruguay, quien puntualizó sobre la efectividad del ataque en la cancha y el haber recibido goles ante rivales que a priori eran inferiores a los sudamericanos.

“No logramos un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol y los goles que conseguimos, y también la relación con los goles recibidos y la influencia de los rivales para conseguirlos tampoco fue buena. Eran goles evitables”, concluyó.

La Selección de Uruguay es la primera sudamericana eliminada del Mundial, además de ser la única que no superó la fase de grupos. Se va del certamen con apenas dos puntos logrados, producto de los empates 1-1 contra Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde, quien se convirtió en la revelación al ser el único debutante que supera la fase de grupos con 3 puntos, logrando sobrevivir con apenas 3 empates y sin aún haber ganado en la copa.

Los uruguayos deberán tomar decisiones para el proceso del Mundial 2030 en donde se espera que sean una de las sedes de algunos partidos por la celebración de los 100 años desde cuando se hizo la primera Copa del Mundo, la cual fue en Uruguay y ellos fueron los campeones.

Siga leyendo: Estos son los equipos ya clasificados a los 16avos de final del Mundial

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