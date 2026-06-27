“Lo que le dejo al fútbol uruguayo es nada”: la dura autocrítica de Marcelo Bielsa tras eliminación del Mundial

El temor de los uruguayos se hizo realidad. En una decepcionante fase de grupos, Uruguay quedó eliminado del Mundial tras no ganar un solo partido. Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por el fracaso.

Lo hizo en la rueda de prensa después del partido disputado en Guadalajara; allí el técnico argentino no se guardó nada y entregó polémicas declaraciones sobre su responsabilidad en el resultado y su paso por la selección uruguaya.

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En ese espacio, una de las preguntas fue sobre qué le dejaba Bielsa al fútbol de la celeste y, a su vez, este qué le dejaba al técnico rosarino. “Lo que le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador a un país que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados”, respondió el estratega.

El argentino continuó su autocrítica. “El cuarto puesto de Eliminatorias no tuvo valor y el tercer puesto (Copa América) tampoco, así como esta actuación en el Mundial no necesito definirla. Fue un paso que no dejó nada”, agregó en sus declaraciones, puntualizando que así se recordará su paso por el banco charrúa.