La mamá de Vozinha, arquero de Cabo Verde, logró verlo brillar en el Mundial 2026: entre lágrimas celebró partido contra Uruguay

Continúan surgiendo más historias de alegría en el marco de este Mundial de Fútbol 2026, como cuando un niño uzbeko fue consolado por los hinchas colombianos tras la derrota de su equipo frente a la Selección Colombia, que terminó su debut con un 3-1. Desde ese momento, Bektosh Khatamov, el padre del menor, declaró su amor absoluto por Colombia y tendrá como objetivo visitar el país suramericano en alguna oportunidad. “Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón. No solo nosotros; todo el pueblo uzbeko siente un cariño inmenso por ustedes. Les deseamos siempre la mejor de las suertes”, el mensaje de Bektosh Khatamov a Colombia. Amplíe la noticia: “Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón”: padre del niño uzbeko que conmovió al mundo

Pero esta no sería la única historia con final feliz, pues el arquero y capitán de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido comoVozinha, cumplió el sueño de ver a su mamá en las tribunas, quien lloraba mientras él atajaba los remates de Uruguay durante el partido de este 21 de junio, que terminó en un empate 2-2.

Cabe recordar que el experimentado portero de 40 años fue la gran figura del partido anterior contra la selección de España, pues realizó entre 7 y 8 atajadas en un encuentro que dejó sin palabras a los asistentes del Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos. Esto se debió a que se trataba de un duelo entre un equipo africano, que juega por primera vez un Mundial, y una de las selecciones consideradas favoritas a ganar. Puede leer: ¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España y se volvió viral?

Y es que Vozinha había dicho en una entrevista que hizo todo lo posible para que su madre lo acompañara en este momento de su vida, jugando un Mundial de fútbol en medio de una carrera modesta en equipos pequeños.

Sin embargo, su madre no había podido viajar al torneo por temas logísticos e incluso relacionados con su situación migratoria, por lo que no fue posible que lo viera en su debut. Lea más: La diferencia de gol pasa a segundo plano: así se define ahora un desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

La mamá de Vozinha lo pudo ver en el partido Cabo Verde-Uruguay

Este caso retumbó en los corazones de los aficionados al fútbol, pero la emoción aumentó cuando las cámaras de televisión captaron en una tribuna a Ana Candida Évora, la madre del arquero, quien logró viajar, y gritaba de emoción al ver a su hijo brillar. Las imágenes de lo ocurrido no se hicieron esperar y casi de inmediato se viralizaron en redes sociales.

El partido entre Cabo Verde y Uruguay terminó en un empate 2-2 en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. Los charrúas pensaban haber hecho lo más difícil tras remontar el gol inicial de Cabo Verde, un gran tiro libre de Kevin Pina (21’), con un tanto de Maxi Araújo (44’) y otro de Agustín Canobbio (45+6’).

Pero un gol del extremo Hélio Varela (61’) tras un error de la defensa y del portero uruguayo, Fernando Muslera, le permite seguir soñando a los caboverdianos con avanzar a la segunda ronda en su debut mundialista.

Con este empate, Uruguay ocupa el segundo lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, pero cierra su participación ante la favorita España, que suma cuatro unidades. Arabia Saudita cierra las posiciones con un punto. Con información de AFP* Siga leyendo: Camarógrafo arrollado en partido Colombia vs. Uzbekistán recibió detallazo de Khusanov: “lo siento” Preguntas y respuestas