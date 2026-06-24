“Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa”: Lumumba Vea conquistó a los hinchas colombianos pese a la derrota del Congo

La derrota de la República Democrática del Congo frente a Colombia no apagó el fervor de Michel Nkuka Mboladinga, más conocido en el mundo del fútbol como Lumumba Vea, el aficionado que se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos del Mundial de 2026 gracias a su singular manera de alentar a su selección.
Horas después de la caída de “los Leopardos”, el congoleño publicó en su cuenta de Instagram una reflexión acompañada por varias fotografías tomadas durante la noche anterior en el estadio, donde apareció fiel a la imagen que lo hizo famoso: vestido con los colores de su nación y manteniendo la serenidad que caracteriza su representación.
En contexto: Lumumba llegó a México: el icónico hincha de R.D. Congo estará en la tribuna ante Colombia