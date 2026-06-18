El tridente del Bayern brilla en el Mundial: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise lograron histórico registro de MVP

Luis Díaz no solo lideró el triunfo de Colombia en su debut en el Mundial de 2026. Con su actuación ante Uzbekistán, el extremo guajiro también hizo parte de un registro poco común en la historia de las Copas del Mundo junto a dos de sus compañeros en el Bayern Múnich.
La FIFA eligió al colombiano como el mejor jugador del partido tras la victoria 3-1 de la Tricolor, encuentro en el que aportó un gol y una asistencia. Su desempeño se sumó al de Harry Kane con Inglaterra y Michael Olise con Francia, quienes también fueron reconocidos como MVP en sus respectivos compromisos.
La coincidencia permitió que tres futbolistas del mismo club recibieran la distinción individual más importante de un partido mundialista durante una misma jornada, un hecho que solo se ha registrado ocho veces en la historia del torneo.