Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, pidió respetar y no subestimar a Cabo Verde: “No están de casualidad”

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, pidió este jueves 2 de julio respeto para Cabo Verde, sorprendente rival de la Albiceleste el viernes en dieciseisavos de final, y destacó el nivel mostrado por los africanos en su primer Mundial.
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“Este es un equipo que no ha perdido”, recordó Scaloni en conferencia de prensa en Miami sobre los Tiburones Azules, que empataron sus tres partidos de grupo ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) para lograr una clasificación histórica para el pequeño archipiélago africano.
Scaloni, que celebrará el viernes su partido número 100 al frente de Argentina, elogió al juego de su adversario y trató de dejar a un lado la etiqueta de enorme favorita con la que su selección llegará al encuentro.