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Video | ¿Era tarjeta roja para Messi ante Argelia? Vea aquí la polémica jugada

Lionel Messi tuvo una noche de ensueño contra Argelia en el debut mundialista de la Selección Argentina. El astro marcó 3 goles pero al minuto 30 de partido pudo irse expulsado. ¿Era roja?

  • Momento exacto del contacto de Messi con Mandi. FOTO: Captura de video
    Momento exacto del contacto de Messi con Mandi. FOTO: Captura de video
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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En el primer partido de la actual campeona del mundo, Argentina, la albiceleste mostró su favoritismo para el bicampeonato de la mano de Lionel Messi. El astro argentino anotó los tres goles del compromiso, todos con su pierna izquierda. Con el mismo pie zurdo, el nacido en Rosario, Argentina, estuvo a punto de irse expulsado tras una entrada ante el capitán de Argelia, Aissa Mandi.

Messi le entró al número 5 africano de forma violenta. Con los taches del guayo izquierdo, le impacta directamente en la pantorrilla y el tobillo, sin embargo, el árbitro polaco, Szymon Marciniak, cobró la falta sin sacarle tarjeta alguna. La jugada fue revisada en el videoarbitraje, pero el árbitro VAR, otro juez oriundo de Polonia, Tomasz Kwiatkowski, le dio la razón al árbitro central y el juego continuó con el número 10 en la cancha.

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Andy Davies, exárbitro inglés con más de 12 temporadas en la Premier League, F.A. Cup y Championship de Inglaterra, analizó la jugada en ESPN y dejó claro que la jugada era de roja directa y que Messi se salvó de ello.

“La entrada de Messi fue innecesaria y tuvo suerte de que no terminara en tarjeta roja. Cuando se entra por detrás con contacto de tapones sobre la pantorrilla y con cierto grado de fuerza, el resultado debería ser una tarjeta roja. El hecho de que Messi no haya tenido la intención de cometer la infracción de esa manera es irrelevante; la intención no es un factor en el reglamento, y los hechos del contacto deben ser determinantes”, puntualizó Davies.

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Durante los días previos al Mundial, el excapitán de la Selección de Uruguay, Diego Lugano, afirmó que la Selección Argentina recibe constantes ayudas y que “4 de los 5 penales que les pitaron en Catar 2022 no eran”.

Entérese: Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles”

Lo cierto es que Lionel Messi continuó en el juego e igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 anotaciones en la máxima cita orbital. Lo próximo para Argentina será el duelo contra Austria, que le ganó a Jordania 3-1, el próximo lunes 22 de junio en Dallas a las 12:00 p.m., hora de Colombia.

Preguntas y respuestas

¿Cómo quedó el partido de Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026?
La Selección Argentina derrotó 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026, en un partido disputado en Kansas. Los tres goles del encuentro fueron anotados por el capitán albiceleste, Lionel Messi.
¿A cuántos goles llegó Lionel Messi en la historia de los Mundiales?
Con su triplete ante Argelia, Lionel Messi alcanzó los 16 goles en la historia de las Copas del Mundo. Con esta cifra, igualó al exfutbolista alemán Miroslav Klose como el máximo anotador histórico del torneo.
¿Por qué hubo polémica con Lionel Messi en el debut mundialista?
Hubo polémica debido a que Lionel Messi cometió una violenta falta por detrás contra el argelino Aissa Mandi, impactando sus taches en la pantorrilla del rival. Pese a la revisión del VAR, el árbitro polaco Szymon Marciniak decidió no expulsarlo.
¿El VAR revisó la jugada?
Sí. El VAR analizó la acción y confirmó la decisión del árbitro principal de mantener a Lionel Messi en el terreno de juego.

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