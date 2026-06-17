Video | ¿Era tarjeta roja para Messi ante Argelia? Vea aquí la polémica jugada

En el primer partido de la actual campeona del mundo, Argentina, la albiceleste mostró su favoritismo para el bicampeonato de la mano de Lionel Messi. El astro argentino anotó los tres goles del compromiso, todos con su pierna izquierda. Con el mismo pie zurdo, el nacido en Rosario, Argentina, estuvo a punto de irse expulsado tras una entrada ante el capitán de Argelia, Aissa Mandi.
Messi le entró al número 5 africano de forma violenta. Con los taches del guayo izquierdo, le impacta directamente en la pantorrilla y el tobillo, sin embargo, el árbitro polaco, Szymon Marciniak, cobró la falta sin sacarle tarjeta alguna. La jugada fue revisada en el videoarbitraje, pero el árbitro VAR, otro juez oriundo de Polonia, Tomasz Kwiatkowski, le dio la razón al árbitro central y el juego continuó con el número 10 en la cancha.
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