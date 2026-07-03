Video | Messi sigue imparable: anotó golazo ante Cabo Verde usando el “arte de caminar la cancha”

Ser un futbolista determinante es una cuestión de desaparecer en algunos momentos del partido y saber cuándo aparecer. Por lo menos así lo ha hecho Lionel Messi en el Mundial 2026. A sus 39 años, el capitán de la Selección Argentina vive su mejor Copa del Mundo en cuanto a goles anotados y, hay que decirlo, lo hace cuando más limitado está físicamente. El futbolista argentino, ganador de 8 Balones de Oro, ya no corre con la velocidad que tenía hace 10 o 15 años, cuando pasaba por su “prime” en el Barcelona. Ahora es un jugador experimentado, más bien tranquilo, que camina durante gran parte de los partidos, por lo que, en algunos momentos, desaparece. Sin embargo, sigue siendo determinante porque lee de tal manera el juego que, cuando menos se espera, lanza el zarpazo y hace gol.

¿Cómo fue el gol de Messi contra Cabo Verde?

Así llegó la primera anotación de Argentina contra Cabo Verde, en los 16avos de final del torneo que se juegan en Miami, la ciudad donde Messi vive desde septiembre del 2023. Corría el minuto 29 del partido entre los argentinos y los africanos. El duelo estaba parejo. Los Cabo verdeanos se metieron atrás. Con su bloque bajo impidieron a los campeones del mundo anotarles rápido.

Lo habían intentado. Antes de la pausa para la hidratación, Argentina pateó dos veces al arco defendido por Vozinha. De ellos, solo uno había tenido peligro. Lionel Scalonni, le dio una orden a sus futbolistas cuando se detuvo el partido: que buscaran meter pases largos a la espalda de los defensas africanos para que Messi llegara de frente, controlara y pateara a la portería. Entérese: Messi y Spider-Man: así se ven juntos el argentino y Tom Holland en promo de la nueva película del universo Marvel Lo hicieron al minuto 29. El defensa central Lisandro Martínez envió una pelota en profundidad, al área. Messi corrió por detrás de los defensas de Cabo Verde. Detuvo la pelota con el borde externo de su pie izquierdo. La durmió y, en un suspiro, remató por encima de la cabeza de Vozinha. Celebró con euforia. Esa jugada destrabó un encuentro complicado.

¿Cuántos goles lleva Messi en los Mundiales?

Con ese tanto, Lionel Messi llegó a 20 celebraciones en los mundiales que ha jugado y se ratificó como goleador histórico. Además, sumó siete festejos en el Mundial de Norteamérica, con lo que igualó la línea de lo que hizo en Qatar 2022, donde terminó segundo en la pelea por la Bota de Oro con Kylian Mbappé, quien en esta edición del torneo es segundo, con 6 festejos. Le recomendamos leer: Atención: Estos son los once titulares de Colombia para enfrentar a Ghana por un cupo a octavos del Mundial

El gol que marcó Messi en Miami fue parecido al que anotó en Rusia 2018 contra Nigeria. Aquella vez el pase se lo hizo Marcos Rojo y Messi, en lugar de parar la pelota con el borde externo de su pierna, la detuvo con el muslo y después pateó con la derecha para festejar el único tanto en esa Copa del Mundo.

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