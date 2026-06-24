Lionel Messi cumple 39 años y el mundo se rinde ante el máximo goleador de los Mundiales

Argentina y todo el planeta fútbol le rinden este miércoles un sentido “gracias por tanto” a Lionel Messi, que celebra 39 años disfrutando de su idilio total con la Copa del Mundo en Norteamérica.
Reconciliado con el torneo de sus mayores amarguras, el astro albiceleste es ahora su máximo goleador histórico y no ha dejado de marcar en sus últimos seis partidos.
La racha comenzó en Catar 2022, donde alcanzó el trofeo que redondeaba su legendario palmarés, y continúa en esta edición de Norteamérica, sin que ninguna otra figura haya brillado ni anotado más que él.
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Messi está empeñado en regalarle a Argentina un segundo título seguido, nunca visto desde el de Brasil en 1962, y para ello se ha encargado de marcar los cinco goles de su equipo en las dos primeras victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).