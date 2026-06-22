Las sorprendentes cifras de Lionel Messi en la historia de los Mundiales

Lionel Messi parece de otro mundo. En el fútbol, a dos días de llegar a 39 años, es como si no tuviera un techo. Este lunes, con doblete ante Austria en el certamen que se celebra en Norteamérica, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos y nueve asistencias.

En sí ha participado directamente en el 17% del total de goles anotados por su país (157) en Copas del Mundo.

“Estoy muy feliz por el triunfo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene”, señaló Messi.

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El astro argentino suma seis partidos en Mundiales seguidos convirtiendo gol. Lo hizo ante Australia (3 de diciembre de 2022), Holanda (9 diciembre de 2022), Croacia (13 de diciembre de 2022), Francia (18 de diciembre de 2022), Argelia (16 de junio de 2026) y Austria este lunes.

De esta manera igualó a varios jugadores que comenzaron una Copa Mundo con cinco o más goles luego de los dos primeros partidos, como lo reseñó el estadígrafo español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como MisterChip, en su cuenta de Instagram.

Messi se unió en ese ítem a al argentino Guillermo Stábile (5 goles), en 1930; al húngaro Sándor Kocsis (7), en 1954; al francés Just Fontaine (5), en 1958; y al inglés, Harry Kane (5), en 2018.

En la presente competición marcó, en su debut, tres anotaciones contra Argelia. Ahora, ante Austria, Lionel continuó agrandó su estadística goleadora.

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Más allá de fallar un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

El jugador que milita en el Inter de Miami ha cobrado siete penales en tiempo reglamentario o prórroga en los Mundiales, de los cuales ha fallado tres.