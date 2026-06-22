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Las sorprendentes cifras de Lionel Messi en la historia de los Mundiales

El astro argentino ya es el máximo artillero de los Mundiales y lidera la tabla de goleadores en Norteamérica-2026.

  • Lionel Messi, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. FOTO: @Argentina
    Lionel Messi, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. FOTO: @Argentina
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Lionel Messi parece de otro mundo. En el fútbol, a dos días de llegar a 39 años, es como si no tuviera un techo. Este lunes, con doblete ante Austria en el certamen que se celebra en Norteamérica, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos y nueve asistencias.

En sí ha participado directamente en el 17% del total de goles anotados por su país (157) en Copas del Mundo.

“Estoy muy feliz por el triunfo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene”, señaló Messi.

Vea: Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales

El astro argentino suma seis partidos en Mundiales seguidos convirtiendo gol. Lo hizo ante Australia (3 de diciembre de 2022), Holanda (9 diciembre de 2022), Croacia (13 de diciembre de 2022), Francia (18 de diciembre de 2022), Argelia (16 de junio de 2026) y Austria este lunes.

De esta manera igualó a varios jugadores que comenzaron una Copa Mundo con cinco o más goles luego de los dos primeros partidos, como lo reseñó el estadígrafo español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como MisterChip, en su cuenta de Instagram.

Messi se unió en ese ítem a al argentino Guillermo Stábile (5 goles), en 1930; al húngaro Sándor Kocsis (7), en 1954; al francés Just Fontaine (5), en 1958; y al inglés, Harry Kane (5), en 2018.

En la presente competición marcó, en su debut, tres anotaciones contra Argelia. Ahora, ante Austria, Lionel continuó agrandó su estadística goleadora.

Siga leyendo: Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles”

Más allá de fallar un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

El jugador que milita en el Inter de Miami ha cobrado siete penales en tiempo reglamentario o prórroga en los Mundiales, de los cuales ha fallado tres.

El argentino desempató en la lista de artilleros en la lista históricos del Mundial al alemán Miroslav Klose, que tenía el récord (16) antes de empezar la edición en Norteamérica .

El pasado 16 de junio, en Kansas, Messi se convirtió en el primer futbolista con más mundiales disputados en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

Luego lo empató en ese aspecto el portugués Cristiano Ronaldo también en el empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo, en Houston.

El próximo sábado, contra Jordania (9:00 p.m.), y con la tranquilidad de asegurar la clasificación a los 16avos de final, Messi saldrá con la ambición de seguir haciendo historia.

Lionel, sobre quien siempre hubo expectativa si jugaría la cita de Norteamérica, se ha coronado campeón del Mundial en Catar 2022, cobrando revancha luego de ser subcampeón en Brasil 2014, donde la Albiceleste cayó en la final frente a Alemania.

El sábado, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania (9:00 p.m.), día en el que Messi podría seguir aumentando su histórica cifra goleadora.

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