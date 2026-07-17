Hay novedades sobre el estado físico de Lamine Yamal, ¿jugará o no la final del Mundial con España?

Las alarmas se encendieron a nivel mundial para todos los fanáticos del fútbol por una supuesta molestia de Lamine Yamal el pasado jueves 16 de julio cuando el extremo de 19 años se hizo a parte del resto del plantel ibérico durante la sesión de entrenamiento. La joven estrella del balompié estuvo sentada durante gran parte de la práctica, lo mismo que Pedro Porro, autor del segundo gol de España en la semifinal contra Francia.

El susto vino principalmente con la imagen de Yamal con un vendaje en su muslo izquierdo, sin embargo, esto puede estar asociado al cansancio y con la posibilidad de cuidar al atacante, esto debido a que llegó a la Copa Mundial de Norteamérica 2026 arrastrando una pubalgia que se le diagnosticó en la última semana de octubre de 2025, razón por la cual se perdió varios partidos al final de temporada con el F.C. Barcelona y así llegar en óptimas condiciones a la máxima cita orbital.