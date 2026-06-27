La Selección puso los pelos de punta a los hinchas en Medellín: así se vivió el partido contra Portugal en la ciudad

Apagaron la luz. El Coliseo Iván de Bedout quedó a oscuras. Por un momento la atención de los miles de aficionados que llegaron para ver el partido de la Selección Colombia contra Portugal se dispersó. Dejaron de ver la pantalla gigante, ubicada al fondo del escenario y, al parecer, no sabían qué hacer: ya no había fútbol para ver.
Pero unos segundos después la inteligencia colectiva indicó el paso a seguir: quienes estaban en las tribunas de los costados prendieron las linternas de sus celulares y empezaron a moverlas de un lado para otro. En la cancha del coliseo, la gente del sector VIP se estiró, comentó las jugadas del encuentro.