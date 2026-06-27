La Selección puso los pelos de punta a los hinchas en Medellín: así se vivió el partido contra Portugal en la ciudad

Apagaron la luz. El Coliseo Iván de Bedout quedó a oscuras. Por un momento la atención de los miles de aficionados que llegaron para ver el partido de la Selección Colombia contra Portugal se dispersó. Dejaron de ver la pantalla gigante, ubicada al fondo del escenario y, al parecer, no sabían qué hacer: ya no había fútbol para ver. Pero unos segundos después la inteligencia colectiva indicó el paso a seguir: quienes estaban en las tribunas de los costados prendieron las linternas de sus celulares y empezaron a moverlas de un lado para otro. En la cancha del coliseo, la gente del sector VIP se estiró, comentó las jugadas del encuentro.

Eso pasó durante dos minutos, que mucha gente también aprovechó para ir al baño. Por fin, en la tercera semana del Mundial de Norteamérica, parece que encontramos sentido a las pausas de hidratación que la Fifa instauró en la mitad de cada tiempo: son para que los aficionados, quienes están en el estadio y aquellos que se reúnen en lugares como en Fan Fest de la Federación Colombiana de Fútbol en Medellín, pongan en equilibrio las emociones, se estiren, liberen la tensión del juego. En la cancha, los futbolistas se hidrataban para amainar la humedad de Miami. En el coliseo de Medellín, a 2.245 kilómetros de distancia, los hinchas tomaban algo para evadir el desespero del calor que generan tantos cuerpos juntos, quietos, pero moviendo los brazos, saltando, en un espacio tan pequeño.

Antes de esa pausa, los hinchas se habían ilusionado con los acercamientos de la Selección Colombia al arco defendido por Diogo Costa. Entonces los hinchas se ponían de pie, alentaba, empezaba a escucharse, como un cuchicheo, el grito que genera la mezcla entre la ansiedad y la inminencia de un gol.

Sin embargo, cada vez que futbolistas como Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Suárez erraban, la emoción del grito se amainaba con un “ahhh” profundo que muchos remataban con una mano en la cabeza o un insulto al aire: “hay que meterlo”, anotaban. Entre tanto, también hubo mucho nerviosismo cada que Portugal, sin importar que fuera Cristiano Ronaldo, o cualquier otro jugador, se acercaba a la portería defendida por Camilo Vargas. “No, no, no”, exteriorizaron muchos, con la fuerza de quien tiene una fe ciega en sus plegarias, en la jugada más clara que tuvieron los lusos: un remate de Bruno Fernandes, solo, dentro del área. El balón fue atajado por el arquero colombiano. La dinámica se repitió durante todo el partido. Sin embargo, con el paso de los minutos dio la sensación de que la conexión de la gente con la Selección aumentó. Las opciones creadas por el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ilusionaban tanto que el sonido de las vuvuzelas se volvía ensordecedor y sobrepasaban la voz de los narradores de tv.