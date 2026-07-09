Video | Kylian Mbappé marca contra Marruecos e iguala a Messi como máximo artillero del Mundial

Kylian Mbappé no solo es la figura y el goleador de Francia, sino que en sus botines siempre está la solución para batir a cualquier rival. Aunque en el primer tiempo, el arquero Bono de Marruecos le tapó un penal, en la segunda parte, el artillero no perdonó y a los 59 minutos marcó para llegar a ocho tantos en el Mundial.

Mbappé, que iguala a Messi como los máximos artilleros del Mundial de Norteamérica, encontró la manera de abrir el marcador, para que Francia, una de las favoritas para luchar por el título, empezará a marcar el camino en busca de la semifinal del torneo.

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Su remate de media distancia se fue lejos del alcance de Bono, que era la figura de Marruecos, pero que, en esta ocasión, nada pudo hacer para evitar el tanto del delantero del Real Madrid, que sigue dulce con el gol.

Y antes de que Marruecos pudiera reaccionar, Ousmane Dembélé amplió la ventaja para laos Blues, el 2-0 para que Francia vaya tomando forma de semifinalista del Mundial.