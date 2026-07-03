“No importa quién marque, lo importante es ganar y avanzar”: Jhon Córdoba

La Selección Colombia afrontará este viernes uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial. El duelo de dieciseisavos de final frente a Ghana marca el inicio de la fase de eliminación directa, una instancia en la que ya no hay margen para el error. En la antesala del compromiso, el delantero Jhon Córdoba envió un mensaje de calma y dejó claro que, dentro del grupo, nadie se siente por encima del rival.
Pese a que el rendimiento de la Tricolor durante la fase de grupos ha despertado elogios y ha llevado a varios analistas a señalarla como favorita, el atacante considera que asumir esa condición sería un error.
“Primero, creernos favoritos sería un error. Nosotros tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es nuestro trabajo dentro de la cancha”, afirmó.
Uno de los temas que más rodea a Colombia antes del compromiso con Ghana es la falta de contundencia. El equipo ha generado un importante volumen ofensivo, pero los delanteros todavía no han logrado reflejar ese dominio con una mayor cantidad de goles.